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Michael Jackson lidera Billboard Artist 100 gracias al éxito del biopic ´Michael´

Dom, 24/05/2026 - 08:00
El legado de Michael Jackson volvió a dominar la industria musical. Gracias al éxito del biopic Michael, el Rey del Pop alcanzó por primera vez el número uno del Billboard Artist 100.
Michael Jackson lidera Billboard Artist 100 gracias al éxito del biopic Michael
Créditos:
Archivo particular

Casi dos décadas después de su muerte, Michael Jackson volvió a convertirse en el artista más importante de Estados Unidos. El cantante lideró por primera vez el Billboard Artist 100, ranking creado en 2014 que mide el impacto de los artistas a partir de reproducciones en streaming, ventas de discos, canciones y difusión radial.

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El ascenso del llamado Rey del Pop llega impulsado por el éxito mundial del biopic Michael, película que reavivó el interés por su catálogo musical y se convirtió en una de las producciones más taquilleras del año.

Durante la semana del 8 al 14 de mayo, la música de Jackson acumuló más de 161 millones de reproducciones oficiales en plataformas digitales en Estados Unidos. A esto se sumaron 93 millones de impresiones radiales, 46.000 álbumes vendidos y cerca de 20.000 descargas digitales de canciones.

El fenómeno también se reflejó en las listas musicales. Jackson logró ubicar seis canciones simultáneamente en el Billboard Hot 100, entre ellas Billie Jean, Beat It, Human Nature y Rock With You. Además, Billie Jean alcanzó por primera vez el número uno del Billboard Global 200, consolidándose como la canción más escuchada del mundo esta semana.

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En el Billboard 200 también reaparecieron seis de sus discos más emblemáticos, incluyendo Thriller, Off the Wall y Dangerous, confirmando el renovado interés global por su obra.

Con este logro, Michael Jackson se convirtió en el sexto artista en liderar de manera póstuma el Billboard Artist 100, junto a figuras como David Bowie, Prince, Juice WRLD y Pop Smoke. Más que una nostalgia pasajera, el fenómeno demuestra cómo su música continúa atravesando generaciones y manteniéndose vigente en la cultura popular global.

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