Andrés Cepeda estalla porque lo confunden con Iván Cepeda

Andrés Cepeda se convirtió nuevamente en tendencia en redes sociales luego de reaccionar a la curiosa confusión que muchos usuarios han tenido entre él e Iván Cepeda.
Lo que comenzó como una serie de comentarios aislados terminó transformándose en una ola de memes, bromas y publicaciones virales en plataformas como Instagram, X y TikTok, donde cientos de personas mezclan las identidades del cantante y el candidato presidencial debido a su supuesto parecido físico y al apellido que comparten.
Usuarios confundieron al cantante con el senador Iván Cepeda
Durante los últimos meses, varios seguidores han dejado mensajes políticos en las publicaciones del intérprete bogotano, creyendo equivocadamente que se trata del congresista colombiano.
La situación volvió a tomar fuerza recientemente luego de que circularan capturas de pantalla con comentarios dirigidos a Andrés Cepeda como si estuviera participando en una campaña presidencial.
“Voy a votar por ti”, escribió una usuaria en una publicación del cantante. Otro internauta comentó: “Serás el mejor presidente de Colombia de todos los tiempos”.
Las reacciones rápidamente se viralizaron y generaron todo tipo de comentarios humorísticos en redes sociales.
Andrés Cepeda aclaró que no tiene relación con la política
Ante la creciente confusión, el propio Andrés Cepeda decidió responder directamente a algunos usuarios y aclarar públicamente que no tiene ninguna vinculación política.
“¿Será que no sabes que no tengo absolutamente nada que ver con ese candidato ni con nada de política?”, respondió el artista en uno de los comentarios.
En otra interacción, el cantante insistió: “No tengo nada que ver con política por favor”.
Sin embargo, lejos de detener las bromas, sus respuestas terminaron impulsando aún más el fenómeno digital y convirtiéndolo en tema de conversación entre miles de internautas.
Redes sociales explotaron con memes y comentarios virales
En plataformas como X, numerosos usuarios comenzaron a compartir capturas de los comentarios y a reaccionar con humor ante la confusión colectiva.
“Me da mucha risa ver publicaciones de Andrés Cepeda y leer comentarios tipo: ‘mi voto es por usted’, ‘vamos a ganar en primera vuelta’, ‘mi presidente’”, escribió una internauta en una publicación que rápidamente ganó popularidad.
Otros usuarios incluso imaginaron escenarios ficticios donde el cantante aparecía dando discursos políticos o transformando conciertos románticos en plazas públicas de campaña presidencial.
Aunque ambos pertenecen a mundos completamente distintos, muchos internautas aseguran que existe cierto parecido físico entre Andrés Cepeda e Iván Cepeda, especialmente en fotografías recientes donde ambos aparecen utilizando gafas y con expresiones similares.
Esa coincidencia visual, sumada al apellido compartido, ha sido suficiente para que numerosos usuarios mezclen sus identidades en redes sociales y conviertan el tema en una fuente constante de memes.