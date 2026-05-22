Andrés Cepeda estalla porque lo confunden con Iván Cepeda

Andrés Cepeda se convirtió nuevamente en tendencia en redes sociales luego de reaccionar a la curiosa confusión que muchos usuarios han tenido entre él e Iván Cepeda.

Lo que comenzó como una serie de comentarios aislados terminó transformándose en una ola de memes, bromas y publicaciones virales en plataformas como Instagram, X y TikTok, donde cientos de personas mezclan las identidades del cantante y el candidato presidencial debido a su supuesto parecido físico y al apellido que comparten.

Usuarios confundieron al cantante con el senador Iván Cepeda

Durante los últimos meses, varios seguidores han dejado mensajes políticos en las publicaciones del intérprete bogotano, creyendo equivocadamente que se trata del congresista colombiano.

La situación volvió a tomar fuerza recientemente luego de que circularan capturas de pantalla con comentarios dirigidos a Andrés Cepeda como si estuviera participando en una campaña presidencial.

“Voy a votar por ti”, escribió una usuaria en una publicación del cantante. Otro internauta comentó: “Serás el mejor presidente de Colombia de todos los tiempos”.

Las reacciones rápidamente se viralizaron y generaron todo tipo de comentarios humorísticos en redes sociales.

Andrés Cepeda aclaró que no tiene relación con la política

Ante la creciente confusión, el propio Andrés Cepeda decidió responder directamente a algunos usuarios y aclarar públicamente que no tiene ninguna vinculación política.

“¿Será que no sabes que no tengo absolutamente nada que ver con ese candidato ni con nada de política?”, respondió el artista en uno de los comentarios.