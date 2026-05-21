Esperanza Gómez volvió a captar la atención en redes sociales tras revelar detalles desconocidos de su pasado sentimental con el cantante vallenato Jean Carlos Centeno.

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Durante una entrevista en el programa radial Cómo Amaneció Bogotá, de Tropicana, la actriz de contenidos para adultos habló sin filtros sobre el vínculo que sostuvo con el artista y confesó que entre ambos hubo mucho más que una amistad.

Esperanza Gómez confirmó que tuvo un romance con Jean Carlos Centeno

Fiel a su estilo espontáneo y directo, Esperanza Gómez relató que la historia ocurrió hace varios años, cuando aún mantenía una relación sentimental con otra persona. Aunque aclaró que nunca llegaron a formalizar un noviazgo, sí reconoció que vivieron varios encuentros románticos.

“Es una historia de hace varios años. Nosotros nunca fuimos novios. Yo de hecho tenía novio y le estaba poniendo los cachos a mi exnovio en esa época”, confesó entre risas durante la entrevista.

La caldense explicó que inicialmente ocultó que tenía pareja para poder salir con el intérprete vallenato, situación que más adelante terminó confesándole cuando la relación comenzó a avanzar.