Esperanza Gómez volvió a captar la atención en redes sociales tras revelar detalles desconocidos de su pasado sentimental con el cantante vallenato Jean Carlos Centeno.
Durante una entrevista en el programa radial Cómo Amaneció Bogotá, de Tropicana, la actriz de contenidos para adultos habló sin filtros sobre el vínculo que sostuvo con el artista y confesó que entre ambos hubo mucho más que una amistad.
Esperanza Gómez confirmó que tuvo un romance con Jean Carlos Centeno
Fiel a su estilo espontáneo y directo, Esperanza Gómez relató que la historia ocurrió hace varios años, cuando aún mantenía una relación sentimental con otra persona. Aunque aclaró que nunca llegaron a formalizar un noviazgo, sí reconoció que vivieron varios encuentros románticos.
“Es una historia de hace varios años. Nosotros nunca fuimos novios. Yo de hecho tenía novio y le estaba poniendo los cachos a mi exnovio en esa época”, confesó entre risas durante la entrevista.
La caldense explicó que inicialmente ocultó que tenía pareja para poder salir con el intérprete vallenato, situación que más adelante terminó confesándole cuando la relación comenzó a avanzar.
“Me empezó a hacer invitaciones que yo no podía aceptar”
Según contó Gómez, el cantante comenzó a mostrar un interés más serio, haciéndole invitaciones y propuestas que se complicaban debido a su situación sentimental del momento.
“Salimos unas cuantas veces, pero me tocó decirle porque me empezó a hacer invitaciones que yo no podía aceptar porque tenía pareja. Cuando empecé a salir con él, pues le dije mentiras de que yo no tenía novio, pero alcanzamos a hacer de todo”, relató la actriz de contenido para adultos, acompañando sus palabras con risas y gestos pícaros.
Las declaraciones rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron la sinceridad con la que la modelo suele abordar aspectos de su vida privada.
La voz de Jean Carlos Centeno fue lo que enamoró a Esperanza Gómez
Durante la conversación, Esperanza Gómez también reveló cuáles fueron las cualidades que más la cautivaron del artista colombo-venezolano, reconocido por éxitos vallenatos como “Osito dormilón”.
La actriz aseguró que siente una fuerte atracción por los hombres inteligentes, pero confesó que la voz del cantante terminó siendo el factor definitivo.
“Siempre he sentido atracción por los hombres inteligentes, pero también me seduce mucho la voz en un hombre. Y él canta muy bonito, las canciones tenían un contenido romántico y era como el combo de todo”, expresó.
Con estas palabras, Gómez dejó claro que el romanticismo y el talento musical de Jean Carlos Centeno jugaron un papel clave en aquella historia que, aunque breve, quedó marcada en sus recuerdos.