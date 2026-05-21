El Gobierno Nacional anunció que más de 5,8 millones de fotomultas deberán quedar sin validez por presuntas irregularidades en cámaras de fotodetección. La decisión afecta comparendos impuestos por 37 organismos de tránsito y abre la puerta para que algunos ciudadanos pidan la devolución del dinero pagado.

La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte anunciaron una investigación contra 37 organismos de tránsito por presuntos incumplimientos en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos como fotomultas. Según la entidad, más de 7,5 millones de comparendos quedaron bajo revisión y 5.832.906 deberán ser revocados de oficio porque no habían sido pagados.

El caso no significa que todas las fotomultas del país desaparezcan. La revisión se concentra en sanciones impuestas mediante cámaras en ciertos periodos, entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024, dependiendo de cada ciudad u organismo de tránsito. También se mantienen vigentes los comparendos impuestos directamente por agentes de tránsito.

¿Qué comparendos quedarían sin validez?

De acuerdo con la SuperTransporte, las irregularidades estarían relacionadas con requisitos técnicos y legales para operar las cámaras. Entre los hallazgos aparecen organismos que iniciaron operación sin concepto de desempeño, otros que usaron conceptos expedidos a terceros y algunos que obtuvieron el aval después de empezar a imponer comparendos.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que el Estado no puede imponer sanciones si no cumple los procedimientos exigidos por la ley. El punto central no es si las cámaras sirven o no para la seguridad vial, sino si fueron usadas respetando el debido proceso.

Entre las ciudades con más comparendos bajo investigación aparecen Cali, con cerca de 2,7 millones; Medellín, con más de 717.000; Bogotá, con cerca de 294.000, y Barranquilla, con más de 131.000. En el caso de la capital, la ministra explicó que el periodo revisado va del 12 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2020.

Para los ciudadanos que no han pagado, el efecto debería ser directo: esos comparendos deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes. Aun así, la recomendación práctica es revisar el estado del comparendo en el SIMIT, guardar soportes y verificar si la fecha, la ciudad y el tipo de sanción coinciden con los periodos investigados.

¿Cómo pedir devolución si ya pagó?

El trámite cambia para quienes ya pagaron. La SuperTransporte informó que 1.582.398 multas ya fueron canceladas por ciudadanos y que esos pagos representan recaudos superiores a $1,05 billones. Esos recursos no los devuelve directamente la Superintendencia, porque fueron recibidos por los organismos de tránsito locales.

Por eso, quienes consideren que su caso está dentro de los comparendos cuestionados deberán presentar una solicitud ante la secretaría de movilidad u organismo de tránsito que impuso la fotomulta. El reclamo puede hacerse por los canales oficiales de cada entidad, con número de radicado y soportes del caso.

Los documentos básicos son el comprobante de pago, copia del comparendo, documento de identidad, capturas o certificados del SIMIT y cualquier comunicación recibida sobre la sanción. La solicitud debe pedir la revisión del caso, la revocatoria o nulidad del comparendo y el reintegro del dinero, si aplica.

El proceso podría tardar porque cada organismo deberá revisar sus propios expedientes y responder las solicitudes ciudadanas. Además, la investigación no ha terminado: según el Ministerio de Transporte, faltan por revisar más permisos solicitados por otros organismos de tránsito. Por ahora, la clave para los conductores es no asumir que toda multa cae automáticamente: deben verificar si su fotomulta fue por cámara, en qué fecha se impuso y qué autoridad la reportó.