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Mariana Zapata deja claro que no tiene ningún interés en Juanda Caribe

Mar, 19/05/2026 - 16:59
La reciente eliminada de La casa de los famosos, Mariana Zapata, habló sobre la relación con Juanda Caribe en el reality.
Mariana Zapata Juanda Caribe
Créditos:
Canal RCN

La reciente eliminación de Mariana Zapata de La Casa de los Famosos Colombia sigue generando conversación en redes sociales, especialmente por los rumores sobre una supuesta relación sentimental con Juanda Caribe.

Luego de abandonar la competencia el pasado 17 de mayo, la modelo y creadora de contenido concedió una entrevista al programa Buen Día, Colombia, donde habló por primera vez sobre la polémica y respondió directamente a quienes la han criticado por su cercanía con el humorista dentro del reality.

Mariana Zapata aclaró su relación con Juanda Caribe

Durante la entrevista, Mariana Zapata dejó claro que entre ella y Juanda Caribe nunca existió una relación amorosa y aseguró que todo lo vivido dentro de la casa fue producto de una amistad construida durante el encierro.

“A él le terminaron antes de que nos vinculáramos. De verdad desconocía que nos estuvieran viendo de esa manera, yo no pensé que todo se viera así, en serio que pensaba que todo era muy genuino”, expresó.

La exparticipante también explicó que, al estar más de 120 días aislados dentro del reality, las emociones y vínculos se viven de una manera completamente distinta.

“Éramos nuestro apoyo mutuo en la casa y todo se sentía diferente; nadie puede decir algo si no ha estado 126 días encerrado, es muy fácil juzgar”, añadió.

Mariana aseguró que evitó alimentar los rumores

Uno de los detalles que más llamó la atención fue cuando Mariana Zapata confesó que incluso evitó ciertos acercamientos con Juanda Caribe para no seguir alimentando las especulaciones sobre un posible romance.

Según explicó, tomó decisiones conscientes dentro de algunas dinámicas del programa, como no bailar con él durante los llamados “Sábados de fiesta”, precisamente para intentar frenar los comentarios en redes sociales.

“Que me muestren pruebas”: el fuerte mensaje de Mariana Zapata

La creadora de contenido también respondió de manera contundente a quienes aseguran que entre ella y Juanda sí existió algo más que amistad.

“Yo nunca vi a Juanda más allá de un amigo y quienes digan lo contrario, que me muestren alguna prueba, que yo me haya dormido en alguna cama con él, o que me besé, o que le falté al respeto a alguna persona de afuera que ni siquiera conozco”, afirmó.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde los seguidores del reality continúan divididos entre quienes apoyan la versión de Mariana y quienes siguen creyendo que entre ambos existía una conexión sentimental evidente.

Creado Por
Kienyke.com
La casa de los famosos
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