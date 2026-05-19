La reciente eliminación de Mariana Zapata de La Casa de los Famosos Colombia sigue generando conversación en redes sociales, especialmente por los rumores sobre una supuesta relación sentimental con Juanda Caribe.

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Luego de abandonar la competencia el pasado 17 de mayo, la modelo y creadora de contenido concedió una entrevista al programa Buen Día, Colombia, donde habló por primera vez sobre la polémica y respondió directamente a quienes la han criticado por su cercanía con el humorista dentro del reality.

Mariana Zapata aclaró su relación con Juanda Caribe

Durante la entrevista, Mariana Zapata dejó claro que entre ella y Juanda Caribe nunca existió una relación amorosa y aseguró que todo lo vivido dentro de la casa fue producto de una amistad construida durante el encierro.

“A él le terminaron antes de que nos vinculáramos. De verdad desconocía que nos estuvieran viendo de esa manera, yo no pensé que todo se viera así, en serio que pensaba que todo era muy genuino”, expresó.