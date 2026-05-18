Inicio
Entretenimiento

Nació Mila, la hija de Sara Corrales: “Ya estás aquí y el mundo es otro”

Lun, 18/05/2026 - 18:36
Sara Corrales anunció el nacimiento de su primera hija, Mila, fruto de su matrimonio con Damián Pasquini. Compartió emotivas fotos y un mensaje sobre la maternidad.
Fotos: Nació Mila, la hija de Sara Corrales: “Ya estás aquí y el mundo es otro”
Créditos:
Instagram Sara Corrales

La actriz colombiana Sara Corrales anunció en sus redes sociales el nacimiento de Mila, su primera hija junto al empresario argentino Damián Pasquini. La bebé nació el domingo 17 de mayo a las 00:17, nueve meses después de la boda de la pareja celebrada en Medellín.

Lea: Ministro español respalda a Hacienda tras fallo judicial a favor de Shakira

A través de Instagram, la actriz publicó una serie de fotografías tomadas durante el parto y los primeros momentos de la bebé junto a sus padres. Las imágenes estuvieron acompañadas por un extenso mensaje en el que expresó la emoción que le produjo convertirse en madre.

“El 17 de mayo, a las 00:17, en un instante que partió mi vida en dos, llegaste tú Mila. Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto”, escribió la actriz.

Corrales también relató cómo vivió el momento en que tuvo a su hija por primera vez sobre su pecho. “Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso”, agregó.

La actriz dedicó además unas palabras a su esposo, quien la acompañó durante el nacimiento. “Gracias, mi amorcito, por sostenerme en cada contracción, en cada miedo, en cada lágrima. Te vi convertirte en papá y no me alcanzará la vida para honrarte por eso”, escribió.

También puede leer: Josse Narváez cuenta los secretos de Hombres a la plancha

En los últimos días, Sara Corrales había compartido con sus seguidores algunos detalles previos al nacimiento de Mila, incluida la decoración del cuarto de la bebé y las complicaciones surgidas porque la pequeña se había volteado dentro del vientre días antes del parto.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitación por parte de seguidores, amigos y figuras del entretenimiento, quienes celebraron la llegada de la bebé y el inicio de esta nueva etapa familiar para la actriz.

Creado Por
Kienyke.com
Sara Corrales
Viral
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Madre de Yulixa Toloza suplica respuestas por su desaparición
mamá-yulixa-toloza-desaparición
La mujer aseguró que no ha recibido apoyo psicológico y que vive una angustia diaria por no saber dónde está su hija.
Bogotá
¿Leer en TransMilenio? Así funciona BibloRed
¿Leer en TransMilenio? Así funciona BibloRed
BibloRed permite acceder a lecturas digitales y préstamo de libros en estaciones y portales de TransMilenio en Bogotá.
Entretenimiento
Nació Mila, la hija de Sara Corrales: “Ya estás aquí y el mundo es otro”
Fotos: Nació Mila, la hija de Sara Corrales: “Ya estás aquí y el mundo es otro”
Sara Corrales anunció el nacimiento de su primera hija, Mila, fruto de su matrimonio con Damián Pasquini. Compartió emotivas fotos y un mensaje sobre la maternidad.
Entretenimiento
Ministro español respalda a Hacienda tras fallo judicial a favor de Shakira
Ministro español respalda a Hacienda tras fallo judicial a favor de Shakira
El ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, expresó su respaldo a los funcionarios de Hacienda tras la decisión judicial que obliga al Estado español a devolverle a Shakira cerca de 60 millones de euros por impuestos.