La actriz colombiana Sara Corrales anunció en sus redes sociales el nacimiento de Mila, su primera hija junto al empresario argentino Damián Pasquini. La bebé nació el domingo 17 de mayo a las 00:17, nueve meses después de la boda de la pareja celebrada en Medellín.



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A través de Instagram, la actriz publicó una serie de fotografías tomadas durante el parto y los primeros momentos de la bebé junto a sus padres. Las imágenes estuvieron acompañadas por un extenso mensaje en el que expresó la emoción que le produjo convertirse en madre.

“El 17 de mayo, a las 00:17, en un instante que partió mi vida en dos, llegaste tú Mila. Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto”, escribió la actriz.

Corrales también relató cómo vivió el momento en que tuvo a su hija por primera vez sobre su pecho. “Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso”, agregó.

La actriz dedicó además unas palabras a su esposo, quien la acompañó durante el nacimiento. “Gracias, mi amorcito, por sostenerme en cada contracción, en cada miedo, en cada lágrima. Te vi convertirte en papá y no me alcanzará la vida para honrarte por eso”, escribió.



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En los últimos días, Sara Corrales había compartido con sus seguidores algunos detalles previos al nacimiento de Mila, incluida la decoración del cuarto de la bebé y las complicaciones surgidas porque la pequeña se había volteado dentro del vientre días antes del parto.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitación por parte de seguidores, amigos y figuras del entretenimiento, quienes celebraron la llegada de la bebé y el inicio de esta nueva etapa familiar para la actriz.