Ancelotti reveló la lista de 26 convocados de Brasil para el Mundial: ¿está Neymar?

Lun, 18/05/2026 - 15:54
El técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, reveló la lista de 26 convocados para pelear por el Mundial 2026. Hay una gran novedad.
Ancelotti definió a los 26 convocados de Brasil para el Mundial. Neymar está.
La espera terminó. La selección más veces campeona de los Mundiales, Brasil, tiene definida la convocatoria de 26 jugadores para buscar su sexta consagración en el torneo de Norteamérica 2026.

Este lunes festivo, el entrenador italiano Carlo Ancelotti reveló la lista de elegidos con la que afrontará el torneo, donde se medirá en el Grupo C ante Haití, Marruecos y Croacia.

La gran novedad es el regreso de Neymar Junior, quien tras su recuperación y continuidad en Santos de Brasil, y pese a su ausencia en el cierre de la eliminatoria al Mundial, fue tenido en cuenta por el estratega. También se destaca el llamado de jugadores como Vinícius Jr. y Raphinha. 

Nómina completa 

Porteros

  • Alisson – Liverpool (ING)

  • Ederson – Fenerbahçe (TUR)

  • Weverton – Gremio (BRA)

Defensas

  • Alex Sandro – Flamengo (BRA)

  • Bremer – Juventus (ITA)

  • Danilo – Flamengo (BRA)

  • Douglas Santos – Zenit (RUS)

  • Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

  • Ibáñez – Al-Ahli (ARA)

  • Léo Pereira – Flamengo (BRA)

  • Marquinhos – PSG (FRA)

  • Wesley – Roma (ITA)

Mediocampistas

  • Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

  • Casemiro – Manchester United (ING)

  • Danilo – Botafogo (BRA)

  • Fabinho – Al-Ittihad (ARA)

  • Lucas Paquetá – Flamengo (BRA)

Delanteros

  • Endrick – Lyon (FRA)

  • Gabriel Martinelli – Arsenal (ING)

  • Igor Thiago – Brentford (ING)

  • Luiz Henrique – Zenit (RUS)

  • Matheus Cunha – Manchester United (ING)

  • Neymar Jr. – Santos (BRA)

  • Raphinha – Barcelona (ESP)

  • Rayan – Bournemouth (ING)

  • Vinícius Jr. – Real Madrid (ESP)

¿Leer en TransMilenio? Así funciona BibloRed
¿Leer en TransMilenio? Así funciona BibloRed
BibloRed permite acceder a lecturas digitales y préstamo de libros en estaciones y portales de TransMilenio en Bogotá.
Ancelotti reveló la lista de 26 convocados de Brasil para el Mundial: ¿está Neymar?
Ancelotti definió a los 26 convocados de Brasil para el Mundial. Neymar está.
El técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, reveló la lista de 26 convocados para pelear por el Mundial 2026. Hay una gran novedad.
El crucero del brote de hantavirus llegó a su destino final en Europa
El crucero del brote de hantavirus llegó a su destino final en Europa
El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus con tres muertos, llegó al puerto de Róterdam bajo estrictas medidas sanitarias y de cuarentena.
RD del Congo, rival de Colombia en el Mundial, presentó a sus 26 convocados
RD Congo reveló sus 26 convocados para el Mundial 2026.
El conjunto africano enfrentará a Colombia el 23 de junio en Guadalajara (México). Estos son sus convocados.