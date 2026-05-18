La espera terminó. La selección más veces campeona de los Mundiales, Brasil, tiene definida la convocatoria de 26 jugadores para buscar su sexta consagración en el torneo de Norteamérica 2026.
Este lunes festivo, el entrenador italiano Carlo Ancelotti reveló la lista de elegidos con la que afrontará el torneo, donde se medirá en el Grupo C ante Haití, Marruecos y Croacia.
La gran novedad es el regreso de Neymar Junior, quien tras su recuperación y continuidad en Santos de Brasil, y pese a su ausencia en el cierre de la eliminatoria al Mundial, fue tenido en cuenta por el estratega. También se destaca el llamado de jugadores como Vinícius Jr. y Raphinha.
Nómina completa
Porteros
Alisson – Liverpool (ING)
Ederson – Fenerbahçe (TUR)
Weverton – Gremio (BRA)
Defensas
Alex Sandro – Flamengo (BRA)
Bremer – Juventus (ITA)
Danilo – Flamengo (BRA)
Douglas Santos – Zenit (RUS)
Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)
Ibáñez – Al-Ahli (ARA)
Léo Pereira – Flamengo (BRA)
Marquinhos – PSG (FRA)
Wesley – Roma (ITA)
Mediocampistas
Bruno Guimarães – Newcastle (ING)
Casemiro – Manchester United (ING)
Danilo – Botafogo (BRA)
Fabinho – Al-Ittihad (ARA)
Lucas Paquetá – Flamengo (BRA)
Delanteros
Endrick – Lyon (FRA)
Gabriel Martinelli – Arsenal (ING)
Igor Thiago – Brentford (ING)
Luiz Henrique – Zenit (RUS)
Matheus Cunha – Manchester United (ING)
Neymar Jr. – Santos (BRA)
Raphinha – Barcelona (ESP)
Rayan – Bournemouth (ING)
Vinícius Jr. – Real Madrid (ESP)