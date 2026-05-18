Inicio
Fútbol

RD del Congo, rival de Colombia en el Mundial, presentó a sus 26 convocados

Lun, 18/05/2026 - 14:45
El conjunto africano enfrentará a Colombia el 23 de junio en Guadalajara (México). Estos son sus convocados.
RD Congo reveló sus 26 convocados para el Mundial 2026.
Créditos:
EFE

Histórico! Después de 52 años de ausencia, la República Democrática del Congo está de regreso en la máxima cita del fútbol internacional. Por eso el seleccionador francés, Sébastien Desabre, reveló de manera oficial la lista de 26 futbolistas convocados para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Los 'Leopardos, que vienen de alcanzar los octavos de final en la reciente Copa de África (donde cayeron ante Argelia), buscarán hacer historia en un exigente Grupo K, donde medirán fuerzas ante Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Dentro de la nómina destacan figuras con presente en el fútbol español como Charles Pickel, Cédric Bakambu y Théo Bongonda (Cipenga), combinados con el talento de la Premier League y otras ligas europeas.

Esta es la nómina completa

Porteros

  • Timothy Fayulu (FC Noah)

  • Lionel Mpasi (Le Havre)

  • Mattieu Epolo (Standard Lieja)

Defensas

  • Aaron Wan-Bissaka (West Ham)

  • Gedeon Kalulu (Aris)

  • Chancel Mbemba (LOSC Lille)

  • Steve Kapuadi (Widzew Łódź)

  • Axel Tuanzebe (Burnley)

  • Dylan Batubinsika (Larissa)

  • Rocky Bushiri (Hibernian)

  • Arthur Masuaku (Lens)

  • Joris Kayembe (KRC Genk)

Centrocampistas

  • Samuel Moutoussamy (Atromitos)

  • Ngal’Ayel Mukau (LOSC Lille)

  • Gael Kakuta (Larissa)

  • Charles Pickel (Espanyol)

  • Noah Sadiki (Sunderland)

  • Edo Kayembe (Watford)

Atacantes

  • Théo Bongonda (Spartak Moscú)

  • Nathanael Mbuku (Montpellier)

  • Cédric Bakambu (Betis)

  • Simon Banza (Al-Jazira)

  • Fiston Mayele (Pyramids)

  • Brian Cipenga (Castellón)

  • Yoane Wissa (Newcastle)

  • Meschack Elia (Alanyaspor)

RD Congo
Selección Colombia
Mundial 2026
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
¿Leer en TransMilenio? Así funciona BibloRed
¿Leer en TransMilenio? Así funciona BibloRed
BibloRed permite acceder a lecturas digitales y préstamo de libros en estaciones y portales de TransMilenio en Bogotá.
Fútbol
Ancelotti reveló la lista de 26 convocados de Brasil para el Mundial: ¿está Neymar?
Ancelotti definió a los 26 convocados de Brasil para el Mundial. Neymar está.
El técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, reveló la lista de 26 convocados para pelear por el Mundial 2026. Hay una gran novedad.
Mundo
El crucero del brote de hantavirus llegó a su destino final en Europa
El crucero del brote de hantavirus llegó a su destino final en Europa
El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus con tres muertos, llegó al puerto de Róterdam bajo estrictas medidas sanitarias y de cuarentena.
Fútbol
RD del Congo, rival de Colombia en el Mundial, presentó a sus 26 convocados
RD Congo reveló sus 26 convocados para el Mundial 2026.
El conjunto africano enfrentará a Colombia el 23 de junio en Guadalajara (México). Estos son sus convocados.