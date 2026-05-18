Histórico! Después de 52 años de ausencia, la República Democrática del Congo está de regreso en la máxima cita del fútbol internacional. Por eso el seleccionador francés, Sébastien Desabre, reveló de manera oficial la lista de 26 futbolistas convocados para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Los 'Leopardos, que vienen de alcanzar los octavos de final en la reciente Copa de África (donde cayeron ante Argelia), buscarán hacer historia en un exigente Grupo K, donde medirán fuerzas ante Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Dentro de la nómina destacan figuras con presente en el fútbol español como Charles Pickel, Cédric Bakambu y Théo Bongonda (Cipenga), combinados con el talento de la Premier League y otras ligas europeas.