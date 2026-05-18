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Giovanny Urshela colgará el bate y el guante: anunció su retiro del béisbol

Lun, 18/05/2026 - 13:04
El beisbolista cartagenero jugó para los Yankees de Nueva York y fue campeón en Colombia.
Giovanny Urshela anunció su retiro del béisbol profesional.
Créditos:
Instagram Giovanny Urshela.

Uno de los beisbolistas más representativos de Colombia en los últimos años anunció su retiro como profesional: Giovanny Urshela. A través de sus redes sociales, el cartagenero de 34 años publicó un emotivo mensaje en el que agradeció al béisbol por lo vivido y a su familia por el apoyo incondicional.

"Hoy es el día de cerrar este capítulo como jugador profesional y esto no es para estar triste; es para estar agradecido con Dios por permitirme jugar este hermoso deporte que cambió mi vida, donde conocí gente maravillosa que aportó mucho a mi carrera y me hizo ser la persona que soy hoy en día", expresó el antesalista.

Carrera de Urshela como profesional 

Urshela comenzó su carrera en las Grandes Ligas en 2015 con los Indios de Cleveland. Más adelante, su talento con el bate y su impecable defensiva lo llevaron a otros equipos destacados como los Yankees de Nueva York, los Angelinos de Los Ángeles, los Tigres de Detroit, los Bravos de Atlanta y los Atléticos de Oakland.

Por si fuera poco, el antesalista también marcó la diferencia en la Liga Profesional de Béisbol Colombiano (LPB), donde se coronó campeón en dos ocasiones vistiendo las camisetas de los Tigres de Cartagena y los Caimanes de Barranquilla. Además, defendió con orgullo los colores de la Selección Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol.

Giovanny Urshela
Béisbol
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