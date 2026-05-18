Carrera de Urshela como profesional

Urshela comenzó su carrera en las Grandes Ligas en 2015 con los Indios de Cleveland. Más adelante, su talento con el bate y su impecable defensiva lo llevaron a otros equipos destacados como los Yankees de Nueva York, los Angelinos de Los Ángeles, los Tigres de Detroit, los Bravos de Atlanta y los Atléticos de Oakland.

Por si fuera poco, el antesalista también marcó la diferencia en la Liga Profesional de Béisbol Colombiano (LPB), donde se coronó campeón en dos ocasiones vistiendo las camisetas de los Tigres de Cartagena y los Caimanes de Barranquilla. Además, defendió con orgullo los colores de la Selección Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol.