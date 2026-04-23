El himno de Colombia sonó con fuerza en Orlando, Estados Unidos. Y es que allí una delegación colombiana se alzó como campeona mundial de porrismo, dejando en el camino a equipos como Inglaterra y Ecuador.

El triunfo llegó en la categoría Youth Coed Median, un nivel de alta exigencia que agrupa a atletas de hasta 15 años. La hazaña no fue producto del azar, sino de una arquitectura de esfuerzo que tomó ocho meses de preparación intensiva. Además, la delegación logró una destacada medalla de Plata en la categoría Junior Coed Advanced.

El camino al oro: disciplina y selección

Para conformar este equipo de ensueño, se realizó un riguroso proceso de tryouts a nivel nacional. Jóvenes de distintas ciudades del país presentaron sus habilidades con la esperanza de ser uno de los 40 atletas seleccionados para portar el uniforme nacional.

“Llevamos muchos meses de preparación, de arduo trabajo, de colaboración con la Federación Colombiana de Porrismo y de los mismos papás”, explicó Sergio Guzmán, entrenador del equipo en entrevista con Noticias Caracol.

Una rutina de precisión quirúrgica

La competencia se rige por un sistema comparativo donde cada movimiento cuenta. Bajo la mirada atenta de 15 jueces, la rutina colombiana fue evaluada minuciosamente en:

Habilidades acrobáticas y de gimnasia (estática y de carrera).

Componentes de subidas y lanzamientos.

Impresión de rutina y ejecución técnica.

El resultado final fue una coreografía eléctrica: 2 minutos de música vibrante y entre 30 a 40 segundos de animación dedicados enteramente a resaltar la identidad de Colombia. Fueron poco menos de tres minutos donde el reglamento y la pasión se fusionaron para convencer al jurado de que, en esta ocasión, el mejor porrismo del mundo habla español.

La ilusión continúa: Hiphop a la final

El éxito de la delegación no termina. El equipo de la categoría Hiphop logró su paso a la gran final, donde se esperan excelentes resultados tras una ejecución que dejó en alto el ritmo y la coordinación del talento colombiano.

Estas medallas de oro y plata reflejan el compromiso, la fuerza y el sacrificio de unos deportistas que, con cada salto y lanzamiento, han dejado en lo más alto la bandera tricolor.