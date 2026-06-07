La expectativa por el próximo álbum de estudio de Madonna no deja de crecer y, en medio de los rumores que rodean el lanzamiento de Confessions II (secuela de Confessions on a dancefloor de 2005), un nombre colombiano ha comenzado a acaparar la atención de fanáticos y medios especializados: Feid.

Durante los últimos días, publicaciones virales en redes sociales y foros dedicados a la industria musical han impulsado una versión que asegura que el reguetonero formaría parte de una de las canciones del nuevo trabajo discográfico de la reina del pop.

La canción que alimenta las especulaciones

Según los rumores que circulan en internet, Feid aparecería en la pista número seis del álbum, una canción titulada Read My Lips, que además contaría con la participación del reconocido productor puertorriqueño Tainy.

Aunque la información ha generado gran revuelo entre los seguidores de ambos artistas, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de Madonna, Feid ni de la compañía discográfica responsable del lanzamiento.

Sin embargo, la posibilidad de una colaboración entre dos figuras de alcance global ha sido suficiente para disparar la conversación en plataformas digitales.

La aparición de Feid en Nueva York aumentó las versiones

Las especulaciones cobraron aún más fuerza después de que varios asistentes reportaran la presencia de Feid en la premiere de la película asociada al lanzamiento de Confessions II.

El evento se llevó a cabo durante el prestigioso Tribeca Festival, donde Madonna presentó un cortometraje exclusivo dirigido por David Toro y Solomon Chase.

Aunque la asistencia del cantante colombiano al evento no constituye una prueba de colaboración musical, sí alimentó las teorías de los fanáticos, quienes rápidamente relacionaron su presencia con los rumores sobre Read My Lips.

¿Por qué una colaboración entre Feid y Madonna tendría sentido?

Para muchos analistas de la industria, una alianza entre Madonna y Feid no sería una sorpresa. El colombiano se ha consolidado durante los últimos años como una de las figuras más importantes de la música latina y urbana a nivel internacional.

Su capacidad para combinar reguetón, pop y sonidos urbanos lo ha convertido en uno de los artistas más escuchados de habla hispana, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales y una sólida presencia en mercados de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Canciones como Feliz Cumpleaños Ferxxo, Porfa y Normal han impulsado una carrera que hoy lo ubica entre los principales referentes de la música urbana contemporánea.

Además, el artista ha trabajado junto a figuras internacionales como Bad Bunny, Karol G y J Balvin, fortaleciendo su perfil global y ampliando constantemente su audiencia.

Por ahora, la posible colaboración entre Madonna y Feid sigue siendo una especulación. Sin embargo, la expectativa continúa creciendo a medida que se acerca el lanzamiento de Confessions II.