Blessd enfrenta un nuevo capítulo judicial luego de que la Fiscalía General de la Nación programara para el próximo 9 de junio una audiencia de formulación de imputación de cargos dentro de una investigación que adelanta desde comienzos de 2025.

La diligencia también involucra a otras tres personas, entre ellas el empresario Santiago Jaramillo, quienes deberán presentarse ante las autoridades para conocer oficialmente los cargos que serán expuestos por el ente acusador.

La noticia ha generado gran expectativa debido a la relevancia pública del cantante, considerado actualmente una de las figuras más influyentes de la música urbana colombiana.

¿Por qué investigan a Blessd?

El proceso judicial tiene origen en una denuncia presentada por Iván Andrés Galindo, representante de artistas, quien aseguró haber sido víctima de una presunta retención y agresión tras participar en una grabación musical realizada en Medellín durante mayo de 2024.

A raíz de estas declaraciones, la Fiscalía inició una investigación formal en enero de 2025 con el objetivo de esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados y establecer si existen elementos suficientes para determinar la posible comisión de delitos.

Según la información conocida hasta el momento, una de las conductas bajo análisis estaría relacionada con el presunto delito de secuestro extorsivo agravado, aunque será durante la audiencia cuando se conozca con precisión el alcance de la acusación presentada por el ente investigador.

¿Qué ocurrirá en la audiencia del 9 de junio?

La audiencia de formulación de imputación es una etapa procesal en la que la Fiscalía comunica formalmente a los investigados los hechos jurídicamente relevantes y los delitos por los cuales considera que existe una posible responsabilidad.

Durante la diligencia, los fiscales encargados del caso presentarán ante el juez los elementos de prueba y argumentos recopilados durante la investigación.

Asimismo, se espera que soliciten una medida de aseguramiento contra los implicados, petición que deberá ser evaluada por la autoridad judicial competente antes de adoptar cualquier decisión.

La imputación no significa una condena

Expertos en derecho penal recuerdan que la formulación de imputación no constituye una declaración de culpabilidad ni implica una condena anticipada.

Esta etapa forma parte del proceso penal colombiano y tiene como propósito garantizar el derecho de defensa de los investigados, quienes podrán conocer los señalamientos en su contra y presentar sus argumentos ante la justicia.

La eventual responsabilidad penal de los involucrados únicamente podrá determinarse mediante el desarrollo completo del proceso judicial y la valoración de las pruebas por parte de los jueces competentes.

La audiencia del próximo 9 de junio podría aportar nuevos elementos sobre los hechos denunciados y sobre las razones que llevaron a la Fiscalía a solicitar tanto la imputación de cargos como una medida de aseguramiento.