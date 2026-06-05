La Selección Colombia emprendió su viaje hacia Estados Unidos para completar la fase final de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, más allá del acto protocolario de despedida encabezado por el presidente Gustavo Petro, un momento protagonizado por su hija menor, Antonella Petro, y el capitán James Rodríguez llamó la atención de los asistentes y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.
Los 26 futbolistas convocados por el técnico Néstor Lorenzo, junto con el cuerpo técnico, se reunieron en la base aérea de Catam, en Bogotá, donde recibieron el respaldo institucional antes de iniciar su desplazamiento internacional.
Gustavo Petro entregó la bandera a Néstor Lorenzo
Como parte de la ceremonia oficial, el presidente Gustavo Petro hizo entrega de la bandera nacional al entrenador Néstor Lorenzo, quien recibió el símbolo patrio en representación de la delegación que buscará dejar en alto el nombre del país durante la cita mundialista.
En el evento también estuvieron presentes el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, la ministra del Deporte, Patricia Duque, y varios miembros del Gobierno Nacional.
La decisión de entregar el pabellón nacional directamente al entrenador y no al capitán del equipo generó diversas reacciones entre aficionados y usuarios en redes sociales, quienes compararon este protocolo con ceremonias anteriores en las que dicha responsabilidad recaía sobre el líder de los jugadores.
El momento entre Antonella Petro y James Rodríguez
Uno de los episodios más comentados ocurrió durante la entrega de los tradicionales sombreros vueltiaos a los integrantes de la Selección Colombia.
Mientras los jugadores avanzaban en la fila para recibir el detalle de manos del presidente, Antonella Petro tuvo la oportunidad de saludar a varios de los convocados. Según versiones conocidas tras el acto, la menor habría intentado obtener una fotografía o un autógrafo de James Rodríguez.
Sin embargo, el volante continuó con el protocolo establecido y siguió avanzando junto al resto de sus compañeros sin detenerse para atender solicitudes particulares durante la ceremonia.
Pese a ello, Antonella se mostró sonriente durante toda la jornada y pudo compartir con los jugadores que representarán al país en el torneo más importante del fútbol mundial.
El mensaje de Gustavo Petro a la Selección Colombia
Durante su intervención, el mandatario aprovechó para enviar un mensaje enfocado en los valores que, según señaló, deben acompañar al equipo dentro y fuera del terreno de juego.
Petro hizo énfasis en la importancia de la humildad, la solidaridad y el trabajo colectivo, advirtiendo sobre los riesgos de la soberbia y la ambición desmedida.
"El último será el primero", expresó el presidente, utilizando la frase como eje central de su discurso dirigido a los futbolistas y al cuerpo técnico.
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Además, recordó a los jugadores la responsabilidad que implica vestir la camiseta de la Selección Colombia y representar las aspiraciones de millones de ciudadanos dentro y fuera del país.
Con la ceremonia de entrega de bandera concluida, la Selección Colombia inició oficialmente la recta final de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.