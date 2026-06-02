La fuerte advertencia de Marbelle a la izquierda

La jornada electoral del pasado 31 de mayo dejó un escenario inesperado en Colombia y abrió oficialmente la carrera hacia una segunda vuelta presidencial que promete mantener la polarización política en su punto más alto.

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Tras conocerse los resultados preliminares y confirmarse que Iván Cepeda avanzó a la siguiente fase de la contienda electoral, las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de reacciones, debates y confrontaciones entre simpatizantes de diferentes sectores políticos.

Una de las voces que más llamó la atención fue la de Marbelle, que en los últimos años se ha caracterizado por expresar abiertamente sus posiciones políticas a través de internet.

El mensaje del Pacto Histórico que provocó la reacción de Marbelle

La controversia comenzó luego de que el Pacto Histórico celebrara su desempeño electoral con una publicación en redes sociales en la que destacaba el crecimiento de la izquierda en las urnas.

En el mensaje, la colectividad aseguró haber alcanzado una votación histórica y expresó que en la segunda vuelta buscará derrotar “la misoginia, la mafia y la homofobia”.

La publicación rápidamente generó reacciones tanto de seguidores como de críticos del movimiento político, entre ellos Marbelle, quien respondió de manera contundente.

La respuesta de Marbelle que generó controversia

A través de sus redes sociales, la intérprete de éxitos como Collar de perlas cuestionó el mensaje compartido por el movimiento político y realizó una comparación que provocó una intensa discusión entre los usuarios.

“No pasarán, misma frase utilizada para luego acabar con la vida de Miguel Uribe”, escribió la artista en una publicación que rápidamente se viralizó y acumuló cientos de comentarios.