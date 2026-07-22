Rosalía pidió perdón a Argentina tras polémica publicación sobre la final del Mundial

La cantante española Rosalía atraviesa uno de los momentos más polémicos de los últimos meses luego de la controversia que desató una publicación relacionada con la final del Mundial. Lo que parecía ser una simple historia en redes sociales terminó generando miles de reacciones, críticas y mensajes de rechazo, especialmente por parte de usuarios argentinos.

Lea también: Juliana le contó a Rosalía sobre el famoso actor que la marcó y la hizo sufrir

Todo comenzó cuando la intérprete de Despechá compartió en sus historias de Instagram una publicación de Mia Khalifa en la que la creadora de contenido celebraba la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial. Rosalía acompañó la publicación con 'La Perla', una de las canciones de su repertorio, un detalle que para muchos usuarios fue interpretado como una provocación hacia la afición argentina.

La reacción no tardó en llegar. En pocas horas, las redes sociales se llenaron de comentarios cuestionando el gesto de la artista. Mientras algunos seguidores defendieron que únicamente estaba celebrando el triunfo de su país, otros consideraron que la publicación era una falta de respeto hacia la selección argentina y sus aficionados.

Frente a la creciente ola de críticas, Rosalía optó por eliminar la historia y pronunciarse públicamente. A través de sus redes sociales publicó un breve mensaje en el que escribió "Mala mía", reconociendo que su acción pudo haber sido malinterpretada y ofreciendo disculpas a quienes se sintieron ofendidos.