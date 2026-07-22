Rosalía pidió perdón a Argentina tras polémica publicación sobre la final del Mundial

La cantante española Rosalía atraviesa uno de los momentos más polémicos de los últimos meses luego de la controversia que desató una publicación relacionada con la final del Mundial. Lo que parecía ser una simple historia en redes sociales terminó generando miles de reacciones, críticas y mensajes de rechazo, especialmente por parte de usuarios argentinos.
Todo comenzó cuando la intérprete de Despechá compartió en sus historias de Instagram una publicación de Mia Khalifa en la que la creadora de contenido celebraba la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial. Rosalía acompañó la publicación con 'La Perla', una de las canciones de su repertorio, un detalle que para muchos usuarios fue interpretado como una provocación hacia la afición argentina.
La reacción no tardó en llegar. En pocas horas, las redes sociales se llenaron de comentarios cuestionando el gesto de la artista. Mientras algunos seguidores defendieron que únicamente estaba celebrando el triunfo de su país, otros consideraron que la publicación era una falta de respeto hacia la selección argentina y sus aficionados.
Frente a la creciente ola de críticas, Rosalía optó por eliminar la historia y pronunciarse públicamente. A través de sus redes sociales publicó un breve mensaje en el que escribió "Mala mía", reconociendo que su acción pudo haber sido malinterpretada y ofreciendo disculpas a quienes se sintieron ofendidos.
Sin embargo, el mensaje no fue suficiente para calmar la controversia. En Argentina, el debate continuó creciendo y algunos usuarios incluso promovieron campañas para boicotear los conciertos que la cantante tiene programados en Buenos Aires. Paralelamente, el club de fans oficial de Rosalía en ese país emitió un comunicado en el que pidió respeto, rechazó los mensajes de odio contra la artista y llamó a mantener un diálogo sin agresiones.
La situación demuestra el alcance que pueden tener las redes sociales y cómo una publicación puede convertirse rápidamente en tendencia mundial. En cuestión de horas, el nombre de Rosalía ocupó los primeros lugares de conversación en distintas plataformas digitales, donde las opiniones se dividieron entre quienes aceptaron sus disculpas y quienes consideran que el gesto fue desafortunado.
Aunque la artista ya dio por cerrada la polémica con su mensaje, la discusión continúa abierta entre sus seguidores. Lo ocurrido evidencia que, en el contexto de un evento deportivo tan importante como una final del Mundial, cualquier publicación puede generar interpretaciones distintas y convertirse en tema de debate a nivel internacional.