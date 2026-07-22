Colombia participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que comienzan este viernes en Santo Domingo con una delegación de 475 deportistas que disputarán pruebas en 34 disciplinas, según el Comité Olímpico Colombiano (COC).

La delegación está compuesta por 263 hombres y 212 mujeres y la natación será el deporte con mayor número de colombianos inscritos, con 62, seguido por el fútbol, con 40 entre los equipos de hombres y mujeres, mientras que el atletismo tendrá 31 representantes y el ciclismo contará con 27.

"Colombia llegará a territorio dominicano con una nómina en la que conviven figuras consagradas, referentes que se han mantenido durante varios ciclos olímpicos y jóvenes que ya comienzan a imponerse en los principales escenarios del planeta", señaló el COC.

Entre los deportistas en los que Colombia deposita sus mayores esperanzas de preseas sobresalen cuatro medallistas olímpicos: Ángel Barajas (gimnasia), Carlos Ramírez (BMX), Yeison López y Mari Leivis Sánchez ambos en halterofilia.

Con solo 17 años, Barajas ganó en los Juegos Olímpicos de París 2024 una histórica medalla de plata para Colombia en la barra fija y se convirtió en el primer gimnasta del país en subir a un podio olímpico, a lo que sumó este año preseas doradas en la misma modalidad en las Copas del Mundo de Bakú (Azerbaiyán) y Antalya (Turquía).