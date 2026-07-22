Dimayor cita a asamblea tras el pedido de clubes grandes por dinero de TV

Los equipos grandes se le rebelaron a la Dimayor. En las últimas horas, ocho de los clubes más importantes del país anunciaron su unión para conformar un frente común y exigir la transformación inmediata del sistema de distribución de ingresos por derechos de televisión.

El bloque integrado por Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Junior, Independiente Medellín y Once Caldas oficializó una solicitud dirigida a la Dimayor para sustituir el actual reparto equitativo de los fondos de transmisión por una fórmula diferenciada.

¿Qué reclaman?

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, el denominado 'G8' alega que la repartición en partes iguales entre los 36 clubes afiliados a la Dimayor ha generado una camisa de fuerza financiera que frena la evolución del torneo.

"El modelo actual distribuye esos ingresos por partes iguales y no toma en cuenta el rendimiento deportivo, el nivel de inversión o la fidelidad de los hinchas. Esto ha limitado la capacidad del fútbol colombiano para mejorar su competitividad y potenciar el valor de su principal activo: el espectáculo deportivo. Por esa razón, consideramos que es necesario abrir una conversación seria, técnica y participativa sobre este modelo de distribución", expresó Millonarios en su carta.

En un contexto sudamericano donde la brecha frente a mercados como el brasileño o el argentino se ensancha cada año, las directivas de estos equipos argumentan que la falta de incentivos económicos atenta contra la calidad de las plantillas y el nivel del espectáculo.

¿Qué proponen?

Su objetivo no es erradicar el fondo de apoyo común para la totalidad de los 36 socios de la entidad, sino complementarlo a través de un esquema tripartito basado en:

Desempeño en cancha: recompensar la ubicación en la tabla de posiciones y la consecución de objetivos deportivos.

recompensar la ubicación en la tabla de posiciones y la consecución de objetivos deportivos. Inyección de capital: valorar la inversión que realiza cada club en su plantilla e infraestructura.

valorar la inversión que realiza cada club en su plantilla e infraestructura. Masa social e impacto mediático: reconocer la capacidad de convocatoria de las hinchadas y los índices de audiencia televisiva.

¿Qué condiciones exigen?

El punto central de la postura asumida por este grupo radica en el condicionamiento comercial fijado de cara a la firma del próximo contrato de televisión. Los ocho clubes notificaron que no autorizarán el uso de sus activos intangibles ni sus derechos de imagen en la nueva licitación hasta que la asamblea apruebe un reglamento de distribución fundado en criterios técnicos y objetivos.

"Por ello, consideramos que, antes de avanzar con un nuevo ciclo de comercialización de los derechos de transmisión, es necesario que exista una discusión transparente y participativa que permita definir un nuevo modelo de distribución que brinde seguridad, legitimidad y estabilidad a todas las partes involucradas. No se trata de beneficiar a unos pocos clubes, sino de fortalecer un campeonato que genere mayores oportunidades para todos; porque cuando la liga crece, crecen también las posibilidades de desarrollo para todos sus participantes", añade el documento.

La respuesta de la Dimayor

Frente a la postura de los ocho clubes grandes del FPC, la Dimayor reaccionó citando a una asamblea extraordinaria para el próximo 29 de julio, con el fin de abordar la negociación de los derechos audiovisuales y explorar nuevos métodos de distribución financiera.