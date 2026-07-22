Selección Colombia: los rivales para la fecha FIFA y el futuro de Néstor Lorenzo tras el Mundial 2026

Finalizado el Mundial 2026, la Selección Colombia se enfrenta a un nuevo reto: la Copa América 2028 y las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2030. Con el tiempo en contra, el equipo debe comenzar su preparación cuanto antes.

De hecho, entre septiembre y octubre de este año se disputará una doble fecha FIFA, y la Tricolor ya tendría definidos a sus rivales:

México: La selección coanfitriona del pasado Mundial sería el primer rival, el 21 de septiembre en Baltimore, Estados Unidos.

La selección coanfitriona del pasado Mundial sería el primer rival, el 21 de septiembre en Baltimore, Estados Unidos. Perú: Se enfrentarían en el segundo compromiso, en la ciudad de Miami.

¿Continuará Néstor Lorenzo?

Es la gran interrogante del momento. Sin embargo, antes de afrontar estos partidos, la decisión sobre el futuro del estratega argentino deberá estar definida. Se prevé que la Federación Colombiana de Fútbol se reúna en los próximos días con Lorenzo para analizar el balance de su gestión y tomar una determinación final.