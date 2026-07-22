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Maduro enfrenta su tercera audiencia ante la justicia de EE. UU.

Nicolás Maduro asistirá a su tercera audiencia en Nueva York por cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de cocaína.
Maduro enfrenta su tercera audiencia ante la justicia de EE. UU.
Créditos:
EFE

 

Nicolás Maduro comparecerá este miércoles 22 de julio por tercera vez ante un tribunal federal de Nueva York. Enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importar cocaína a Estados Unidos.

Maduro asistirá a la audiencia junto con su esposa, Cilia Flores. Ambos permanecen recluidos en una prisión federal de Brooklyn y se declararon no culpables durante sus primeras comparecencias ante la justicia estadounidense.

Los cargos contra Maduro

El dirigente venezolano enfrenta cuatro cargos federales: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento.

La Fiscalía sostiene que Maduro habría utilizado su posición en el poder venezolano para facilitar operaciones de narcotráfico con destino a Estados Unidos. Su defensa ha rechazado las acusaciones y podría cuestionar la legalidad de su captura y traslado a territorio estadounidense.

Cilia Flores también está procesada por cargos relacionados con la presunta importación de cocaína y el uso de armas.

¿Qué se discutirá en la audiencia?

La diligencia de este miércoles será principalmente procesal. El juez revisará el avance del caso, el intercambio de pruebas y los plazos para que la defensa presente sus recursos.

La Fiscalía y los abogados de los acusados plantearon que el juicio comience en junio de 2027, aunque la fecha todavía deberá ser aprobada por el tribunal.

Maduro y Flores continuarán detenidos mientras se resuelven las solicitudes de la defensa y se establece el calendario definitivo del proceso.

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