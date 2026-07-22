Maduro enfrenta su tercera audiencia ante la justicia de EE. UU.

Nicolás Maduro comparecerá este miércoles 22 de julio por tercera vez ante un tribunal federal de Nueva York. Enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importar cocaína a Estados Unidos.

Maduro asistirá a la audiencia junto con su esposa, Cilia Flores. Ambos permanecen recluidos en una prisión federal de Brooklyn y se declararon no culpables durante sus primeras comparecencias ante la justicia estadounidense.

Los cargos contra Maduro

El dirigente venezolano enfrenta cuatro cargos federales: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento.

La Fiscalía sostiene que Maduro habría utilizado su posición en el poder venezolano para facilitar operaciones de narcotráfico con destino a Estados Unidos. Su defensa ha rechazado las acusaciones y podría cuestionar la legalidad de su captura y traslado a territorio estadounidense.

Cilia Flores también está procesada por cargos relacionados con la presunta importación de cocaína y el uso de armas.

¿Qué se discutirá en la audiencia?

La diligencia de este miércoles será principalmente procesal. El juez revisará el avance del caso, el intercambio de pruebas y los plazos para que la defensa presente sus recursos.

La Fiscalía y los abogados de los acusados plantearon que el juicio comience en junio de 2027, aunque la fecha todavía deberá ser aprobada por el tribunal.

Maduro y Flores continuarán detenidos mientras se resuelven las solicitudes de la defensa y se establece el calendario definitivo del proceso.