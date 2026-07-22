Gobierno Petro radica nuevo proyecto para prohibir el fracking en Colombia

El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó ante el Senado de la República un nuevo proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia, así como la exploración y producción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

La propuesta fue presentada el martes 21 de julio de 2026 por los ministerios de Ambiente y de Minas y Energía, con el respaldo de congresistas del Pacto Histórico. El documento está firmado por la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez; el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma; y las senadoras Esmeralda Hernández y Carolina Corcho.

El articulado plantea prohibir en todo el territorio nacional la exploración y explotación de los llamados yacimientos no convencionales, al igual que la utilización del fracturamiento hidráulico multietapa en secciones horizontales, conocido como fracking.

Sobre este tema, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, afirmó que su bancada insiste en presentar el proyecto ante la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de habilitar esta práctica en el país. Según Hernández, la iniciativa del próximo Gobierno representaría un riesgo para los ecosistemas, los páramos y las fuentes hídricas, además de constituir "una masacre contra la fauna y la diversidad".