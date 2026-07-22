La tercera audiencia del caso contra el presidente depuesto venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, concluyó este miércoles en un tribunal federal de Nueva York después de apenas 18 minutos. Durante la sesión, el juez estableció preliminarmente junio de 2027 como fecha de inicio del juicio, mientras que la defensa anunció que la inmunidad de Maduro será uno de sus principales argumentos.

Maduro, de 63 años, compareció junto a Flores, de 69, ante el juez federal Alvin Hellerstein, de 91 años, en una audiencia de seguimiento del proceso que ambos enfrentan por cargos relacionados con narcoterrorismo y narcotráfico.

El mandatario venezolano apareció más delgado, aunque con buen aspecto, y conservaba su característico bigote. Llegó caminando con normalidad y sin rastros de la cojera que había mostrado durante audiencias anteriores. A lo largo de la sesión se tocó repetidamente los auriculares mientras seguía las intervenciones junto a sus abogados.

A su lado, Cilia Flores también mostró una apariencia más saludable. Ingresó detrás de Maduro, con el cabello recogido en una coleta, gafas y el mismo uniforme carcelario de color caqui que llevaba su esposo.

Maduro saludó antes de ingresar a la sala y, al terminar la audiencia, conversó brevemente con su equipo de defensa antes de abandonar el tribunal.

El juicio comenzaría en junio de 2027

Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un escrito en el que propusieron un calendario con dos rondas de mociones previas al juicio. El documento fijaba el comienzo del proceso para junio de 2027, cronograma que fue aceptado por el juez durante la sesión.

La defensa prevé presentar una primera batería de mociones antes de que concluya la entrega de pruebas. Entre ellas se encuentra un argumento de inmunidad, debido a que Maduro ejercía como jefe de Estado de Venezuela en el momento de su detención.

Barry Pollack, uno de los abogados del dirigente venezolano, explicó que, en caso de que este argumento sea aceptado, Maduro no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que se discutirían otros elementos probatorios.

La Fiscalía, por su parte, espera completar la mayor parte de la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre, mientras que la documentación clasificada sería entregada antes del 15 de noviembre.

Maduro y Flores permanecen detenidos en Brooklyn

Maduro y Flores permanecen recluidos en una prisión federal de Brooklyn desde que fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses y trasladados posteriormente a Nueva York.

Durante su primera comparecencia, celebrada el 5 de enero, ambos se declararon “no culpables” de todos los cargos. En esa ocasión, Maduro aseguró en español que era un “hombre decente” y el “presidente constitucional” de Venezuela.

En su segunda comparecencia, realizada en marzo, el dirigente venezolano apareció con el cabello más canoso y mostró una ligera cojera.

Maduro está acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo y de importación de cocaína. Flores, entre tanto, enfrenta cargos relacionados con la importación de drogas y la posesión de armas.

Ambos podrían recibir penas de cadena perpetua en caso de ser declarados culpables.

EFE