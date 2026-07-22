¿Quién es el actor colombiano que participa en La Odisea y está dando de qué hablar?

La nueva adaptación cinematográfica de 'La Odisea ', dirigida por el reconocido cineasta Christopher Nolan, se ha convertido en uno de los estrenos más comentados del año. Además de reunir a grandes figuras de Hollywood como Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Charlize Theron, la producción también cuenta con la participación de un actor de origen colombiano que está captando la atención del público: John Leguizamo.

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Aunque muchos lo identifican por su extensa carrera en el cine y la televisión, no todos conocen que Leguizamo nació en Bogotá y que, desde muy joven, emigró con su familia a Estados Unidos, donde comenzó a construir una trayectoria que hoy supera las tres décadas en la industria del entretenimiento.

Actor, productor, comediante y dramaturgo, se ha consolidado como uno de los artistas latinos más influyentes de Hollywood.

En La Odisea, Leguizamo interpreta a Eumeo, el fiel servidor de Odiseo, personaje encarnado por Matt Damon. Dentro del relato clásico de Homero, Eumeo representa la lealtad y la fidelidad, ya que permanece al lado de su rey durante los largos años de ausencia tras la guerra de Troya. Esa importancia dentro de la historia fue uno de los aspectos que más llamó la atención del actor al aceptar el proyecto.

Uno de los detalles que más ha sorprendido sobre su participación en la película es la exigente transformación física que debió afrontar para dar vida al personaje. El proceso incluyó extensas jornadas de maquillaje, prótesis, envejecimiento facial, decoloración del cabello y lentes de contacto diseñados para simular cataratas, una caracterización que, según el propio actor, fue una de las más complejas de toda su carrera. Incluso confesó que la visión reducida causada por los lentes hizo que algunas escenas fueran especialmente difíciles de interpretar.