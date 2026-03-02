Los rumores de compromiso comenzaron en 2025

Las especulaciones sobre un posible compromiso no son nuevas. Todo comenzó el 5 de enero de 2025, durante la gala de los Globos de Oro. Zendaya fue fotografiada con un anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo, detalle que de inmediato disparó titulares sobre una propuesta de matrimonio.

Al día siguiente, el portal TMZ aseguró que la pareja estaba comprometida, citando fuentes cercanas. Paralelamente, la revista PEOPLE publicó que Holland llevaba tiempo considerando dar el siguiente paso y que “siempre supo que ella era la indicada”.

Desde entonces, aunque ninguno de los dos confirmó abiertamente la noticia, las señales no dejaron de acumularse.

La confirmación más clara llegó meses después

En septiembre de 2025, durante un evento público, Tom Holland pareció confirmar el compromiso de manera espontánea. Un periodista se refirió a Zendaya como su “novia”, a lo que él respondió entre risas: “Prometida”.

El breve momento se viralizó rápidamente en X y fue interpretado como la validación más directa de que la relación había evolucionado. Sin embargo, fieles a su estilo, ambos continuaron manteniendo en reserva los detalles de su vida privada.

De “Spider-Man” a la vida real

La historia de amor entre Zendaya y Holland comenzó bajo los reflectores de Hollywood. En 2016 fueron elegidos como coprotagonistas de “Spider-Man: Homecoming”, lo que desató los primeros rumores de romance. En ese momento, ambos insistieron en que solo eran amigos.

No obstante, en 2017 fuentes cercanas revelaron que habían comenzado a salir durante el rodaje, manteniendo la relación con extrema discreción. Compartían tiempo en privado e incluso viajaban juntos lejos de las cámaras.

La confirmación pública llegó en 2021, cuando fueron fotografiados besándose dentro de un automóvil en Los Ángeles. Aquellas imágenes marcaron un punto de quiebre: después de años de especulación, la relación se hizo evidente ante el mundo.