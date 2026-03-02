La relación entre Zendaya y Tom Holland, una de las parejas más queridas —y reservadas— de Hollywood, vuelve a estar en el centro de la conversación global. Esta vez, no por una alfombra roja o un estreno cinematográfico, sino por una explosiva declaración que apunta a que la boda ya habría ocurrido.
El comentario surgió el domingo 1 de marzo durante la alfombra roja de los Actor Awards, cuando el reconocido estilista Law Roach, colaborador cercano de Zendaya, dejó caer una frase que incendió las redes sociales: “La boda ya ocurrió… te la perdiste”, dijo entre risas en entrevista con Access Hollywood. Ante la insistencia del medio, reforzó la versión: “¡Es totalmente cierto!”.
Hasta el momento, los representantes de ninguno de los actores no han confirmado públicamente la información.
Los rumores de compromiso comenzaron en 2025
Las especulaciones sobre un posible compromiso no son nuevas. Todo comenzó el 5 de enero de 2025, durante la gala de los Globos de Oro. Zendaya fue fotografiada con un anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo, detalle que de inmediato disparó titulares sobre una propuesta de matrimonio.
Al día siguiente, el portal TMZ aseguró que la pareja estaba comprometida, citando fuentes cercanas. Paralelamente, la revista PEOPLE publicó que Holland llevaba tiempo considerando dar el siguiente paso y que “siempre supo que ella era la indicada”.
Desde entonces, aunque ninguno de los dos confirmó abiertamente la noticia, las señales no dejaron de acumularse.
La confirmación más clara llegó meses después
En septiembre de 2025, durante un evento público, Tom Holland pareció confirmar el compromiso de manera espontánea. Un periodista se refirió a Zendaya como su “novia”, a lo que él respondió entre risas: “Prometida”.
El breve momento se viralizó rápidamente en X y fue interpretado como la validación más directa de que la relación había evolucionado. Sin embargo, fieles a su estilo, ambos continuaron manteniendo en reserva los detalles de su vida privada.
De “Spider-Man” a la vida real
La historia de amor entre Zendaya y Holland comenzó bajo los reflectores de Hollywood. En 2016 fueron elegidos como coprotagonistas de “Spider-Man: Homecoming”, lo que desató los primeros rumores de romance. En ese momento, ambos insistieron en que solo eran amigos.
No obstante, en 2017 fuentes cercanas revelaron que habían comenzado a salir durante el rodaje, manteniendo la relación con extrema discreción. Compartían tiempo en privado e incluso viajaban juntos lejos de las cámaras.
La confirmación pública llegó en 2021, cuando fueron fotografiados besándose dentro de un automóvil en Los Ángeles. Aquellas imágenes marcaron un punto de quiebre: después de años de especulación, la relación se hizo evidente ante el mundo.