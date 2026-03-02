Mundial 2026 en riesgo: Irán evalúa retiro tras conflicto con EE. UU.

El calendario avanza hacia el 11 de junio, fecha de inicio del Mundial 2026, pero la geopolítica amenaza con alterar el cuadro deportivo. La escalada tras el ataque de Estados Unidos a Irán y la respuesta del régimen persa abrió un debate en la FIFA sobre el futuro de la selección iraní, ya clasificada para la fase final y con tres partidos programados en territorio estadounidense.

El domingo, Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní, admitió que la continuidad del equipo está en evaluación: “Con lo que ha pasado… y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los dirigentes deportivos los que deben decidir”.

Las consecuencias reglamentarias de una retirada

El reglamento del torneo contempla este escenario en su artículo 6. Si Irán comunica su renuncia con más de 30 días antes del inicio, la Comisión Disciplinaria de la FIFA impondría una multa mínima de 250.000 francos suizos (323.730,60 dólares). Si lo hace con menos de 30 días, la sanción ascendería a 500.000 francos suizos (647.712 dólares).

Además, la Federación Iraní tendría que reembolsar los recursos recibidos para la preparación del equipo. El Consejo de la FIFA, reunido en Doha el 17 de diciembre, aprobó 1,5 millones de dólares por selección clasificada para gastos previos y un total de 10,5 millones de dólares por disputar el Mundial. También podrían aplicarse medidas disciplinarias adicionales, incluida la exclusión de futuras competiciones.