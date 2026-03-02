Este es el plan del Gobierno para blindar elecciones del 8 de marzo

A seis días de la primera jornada electoral del calendario 2026, el Gobierno Nacional presentó la estrategia con la que busca garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las elecciones legislativas y presidenciales en todo el país.

Desde Bogotá, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, acompañado por la cúpula militar y policial, expuso los lineamientos del denominado Plan Democracia, una operación integral que contempla el despliegue de 246.000 uniformados en los 13.493 puestos de votación habilitados en el territorio nacional.

El jefe de la cartera de Defensa explicó que la estrategia se concentra en cinco frentes principales: asegurar el control territorial en todos los departamentos, proteger a candidatos y sedes de campaña, custodiar los puestos de votación, fortalecer la transparencia electoral y promover la denuncia de delitos a través de la línea anticorrupción 157.

“La prioridad es que los colombianos puedan votar en tranquilidad y con plenas garantías”, señaló el ministro durante la presentación del dispositivo de seguridad.

Cobertura nacional y zonas priorizadas

El operativo contempla la presencia articulada de Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial y Policía en zonas urbanas y rurales, con especial atención en regiones donde se han identificado riesgos para el proceso electoral.

De acuerdo con el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (CI3E), 127 municipios han sido priorizados por presentar distintos tipos de amenaza. Estos se concentran principalmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Cesar, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca.

Las autoridades señalaron que en estas zonas se intensificarán patrullajes, controles en vías estratégicas y labores de inteligencia para prevenir acciones de grupos armados ilegales o intentos de interferencia en la jornada democrática.

Balance preelectoral

Durante la fase previa a los comicios, la fuerza pública ha acompañado 3.487 eventos de proselitismo político en distintas regiones del país. En estas actividades han participado cerca de 51.000 uniformados, incluyendo personal asignado a esquemas de seguridad y protección de aspirantes a cargos de elección popular.

El Ministerio de Defensa destacó que el objetivo es anticiparse a posibles riesgos y evitar alteraciones del orden público que puedan afectar la participación ciudadana.

Lucha contra los delitos electorales

Además del componente territorial, el Plan Democracia incluye un énfasis en la prevención y judicialización de delitos electorales. Las autoridades recordaron que se ofrecen recompensas de hasta 50 millones de pesos a quienes suministren información que permita capturar y procesar a responsables de conductas como compra de votos, constreñimiento al elector o fraude en inscripción de cédulas.

La Policía Nacional informó que actualmente adelanta investigaciones en 14 macrocasos relacionados con delitos electorales, a través de un equipo especializado.

El ministro Sánchez Suárez advirtió que existen indicios sobre posibles intentos de compra de votos en algunas regiones del país. “Quien elige así o se hace elegir así está generando corrupción en quienes serán nuestros futuros legisladores. Eso no lo podemos permitir”, enfatizó.

Con este despliegue, el Gobierno busca blindar la jornada electoral y enviar un mensaje de confianza a los ciudadanos en medio de un proceso clave para la renovación del Congreso y la elección presidencial de 2026.