5 claves para no anular su voto al Congreso

En las elecciones al Congreso, no todo tarjetón mal diligenciado termina en voto nulo. La Registraduría distingue entre voto válido, voto en blanco, voto no marcado y voto nulo, y esa diferencia importa porque muchos errores que la gente cree equivalentes no se cuentan igual. La regla más útil para el votante no es pensar que “todo se anula”, sino entender cómo marcar una sola decisión clara por cada corporación.

1. No crea que cualquier raya ya le dañó el voto

La cartilla de jurados de la Registraduría no dice que cualquier marca extra convierte automáticamente el tarjetón en nulo. El voto no marcado ocurre cuando el elector no hace marcas en una zona válida o las hace por fuera de las zonas de marcación. El voto nulo, en cambio, aparece cuando marca más de una zona de marcación. Además, la misma cartilla recuerda el principio de eficacia del voto, según el cual debe preferirse la interpretación que conserve la voluntad del elector cuando esta pueda identificarse.

2. Si la lista es preferente, marcar logo y número sí puede ser válido

Este es uno de los errores más comunes en la conversación pública. La guía oficial para votar en Congreso 2026 explica que, en listas con voto preferente, hay dos maneras válidas de hacerlo: marcar el logo del partido y el número del candidato, o marcar directamente solo la casilla con el número del candidato. Si el elector quiere apoyar únicamente a la agrupación política, también puede marcar solo el logo. Es decir: logo + número de la misma lista no anula por sí mismo el voto.

3. Si la lista es no preferente, marque solo una agrupación

La Registraduría indica que, en listas con voto no preferente, basta con marcar el logo o cualquier espacio dentro de la casilla de esa agrupación política. El problema aparece cuando el votante mezcla opciones incompatibles dentro del mismo tarjetón y deja más de una zona marcada. Ahí ya no hay una sola decisión clara y el voto puede clasificarse como nulo.

4. El voto en blanco solo sirve si marca únicamente esa casilla

Otra confusión frecuente es creer que dejar el tarjetón vacío equivale a votar en blanco. No es así. La cartilla de jurados señala que el voto en blanco existe únicamente cuando el elector marca solo esa casilla. Si no marca nada útil, o la marca queda por fuera de una zona válida, el voto se clasifica como no marcado, no como voto en blanco.

5. Recuerde que Senado y Cámara son decisiones separadas

La Registraduría explica que en la mesa de votación el ciudadano puede escoger una tarjeta electoral para Senado y una para Cámara de Representantes. Solo en los territorios habilitados de las CITREP se entrega además una tarjeta adicional para esa curul especial de paz. La regla práctica, entonces, es simple: en cada tarjeta, deje una sola decisión clara. Si reside en una zona CITREP, esa votación se hace en tarjeta separada y aplica únicamente para ciudadanos con cédula inscrita en los puestos rurales habilitados de esas circunscripciones.

La mejor pedagogía para esta elección no es asustar al votante con la idea de que “cualquier error anula”, porque eso es impreciso. Lo que conviene entender es algo más simple: si marca una sola ruta válida en cada tarjetón, su voto se conserva; si mezcla opciones incompatibles, lo arriesga. Esa diferencia define si el sufragio cuenta como válido, en blanco, no marcado o nulo.