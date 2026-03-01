Inicio
Este lunes abren votaciones en el exterior para Congreso y consultas

Dom, 01/03/2026 - 12:33
La Registraduría habilitó 253 puestos en 67 países hasta el 8 de marzo.
Este lunes 2 de marzo abren las votaciones en el exterior para las elecciones de Congreso de la República y las consultas presidenciales. La jornada se extenderá hasta el domingo 8 de marzo.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, un total de 1.250.846 colombianos están habilitados para sufragar fuera del país. De ellos, 683.287 son mujeres y 567.559 son hombres.

¿Dónde se podrá votar?

La entidad instalará 253 puestos de votación en 67 países. Entre el 2 y el 7 de marzo funcionarán 1.387 mesas, mientras que el 8 de marzo se habilitarán 1.945 mesas.

Estados Unidos concentra el mayor número de votantes con 405.325 colombianos habilitados, seguido por España con 255.821 y Venezuela con 177.035, según el consolidado oficial

¿Qué se elige?

En el exterior, los ciudadanos podrán votar por:

  • Senado de la República

  • Cámara de Representantes

  • Consulta de precandidatos a la Presidencia

El único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía, ya sea la versión amarilla con hologramas o la digital.

Los resultados preliminares comenzarán a divulgarse el 8 de marzo a las 4:00 p. m., una vez concluya la jornada electoral.

