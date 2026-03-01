Inicio
Mundo

EE. UU. niega que misiles iraníes impactaran el USS Abraham Lincoln

Dom, 01/03/2026 - 12:04
El Pentágono asegura que los proyectiles “ni siquiera se acercaron” al portaviones desplegado en la región.
portaviones-estados unidos
Créditos:
EFE

El Comando Central de Estados Unidos desmintió este domingo la versión difundida por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán sobre un supuesto ataque con misiles balísticos contra el portaviones USS Abraham Lincoln.

“El CGRI de Irán afirma haber atacado el USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA”, publicó el Comando Central en su cuenta oficial de X.

Según las Fuerzas Armadas estadounidenses, el buque no fue alcanzado y los proyectiles lanzados “ni siquiera se acercaron” a la embarcación.

Lea también: Estados Unidos e Israel lanzan ataque a gran escala contra Irán

En el mismo mensaje, el Pentágono aseguró que el portaviones continúa operando con normalidad. “El Lincoln sigue lanzando aviones en apoyo de la campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”, indicó.

El USS Abraham Lincoln es un portaviones nuclear clase Nimitz que navega con un grupo de combate integrado por tres destructores equipados con misiles de ataque terrestre. Es el segundo portaviones desplegado por Estados Unidos en la zona, junto al USS Gerald Ford, considerado el mayor buque de este tipo en el mundo.

El cruce de versiones se produce en medio de la creciente escalada militar entre Washington, Tel Aviv y Teherán, que ha elevado la tensión en el Golfo Pérsico y el Mediterráneo oriental

Estados Unidos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Este lunes abren votaciones en el exterior para Congreso y consultas
elecciones-congreso-exterior.
La Registraduría habilitó 253 puestos en 67 países hasta el 8 de marzo.
Política
La última encuesta antes del 8 de marzo deja a Cepeda arriba y mueve el centro
La última encuesta antes del 8 de marzo deja a Cepeda arriba y mueve el centro
La última encuesta del CNC antes del 8 de marzo muestra a Cepeda arriba, a López por encima de Fajardo y a Quintero moviendo la consulta progresista.
Mundo
EE. UU. niega que misiles iraníes impactaran el USS Abraham Lincoln
portaviones-estados unidos
El Pentágono asegura que los proyectiles “ni siquiera se acercaron” al portaviones desplegado en la región.
Mundo
¿Qué sigue en Irán tras la muerte de Alí Jamenei?
¿Qué sigue en Irán tras la muerte de Alí Jamenei?
Irán activó un consejo interino mientras la Asamblea de Expertos debe elegir sucesor. Estos son los escenarios abiertos tras la muerte de Ali Jamenei.