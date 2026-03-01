EE. UU. niega que misiles iraníes impactaran el USS Abraham Lincoln

El Comando Central de Estados Unidos desmintió este domingo la versión difundida por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán sobre un supuesto ataque con misiles balísticos contra el portaviones USS Abraham Lincoln.

“El CGRI de Irán afirma haber atacado el USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA”, publicó el Comando Central en su cuenta oficial de X.

Según las Fuerzas Armadas estadounidenses, el buque no fue alcanzado y los proyectiles lanzados “ni siquiera se acercaron” a la embarcación.

Lea también: Estados Unidos e Israel lanzan ataque a gran escala contra Irán

En el mismo mensaje, el Pentágono aseguró que el portaviones continúa operando con normalidad. “El Lincoln sigue lanzando aviones en apoyo de la campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”, indicó.

El USS Abraham Lincoln es un portaviones nuclear clase Nimitz que navega con un grupo de combate integrado por tres destructores equipados con misiles de ataque terrestre. Es el segundo portaviones desplegado por Estados Unidos en la zona, junto al USS Gerald Ford, considerado el mayor buque de este tipo en el mundo.

El cruce de versiones se produce en medio de la creciente escalada militar entre Washington, Tel Aviv y Teherán, que ha elevado la tensión en el Golfo Pérsico y el Mediterráneo oriental