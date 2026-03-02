Alerta por posible atentado suspende visita de Fico y Rendón a Hidroituango

Un informe de inteligencia cambió la agenda oficial en Antioquia. La presencia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y del gobernador Andrés Julián Rendón en Hidroituango quedó cancelada luego de que equipos de seguridad advirtieran sobre un posible atentado con explosivos atribuido a disidencias de las Farc.

La actividad estaba prevista para este lunes 2 de marzo en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico. Allí los mandatarios planeaban constatar el 95 % de avance de las obras, revisar la instalación de cuatro turbinas y anunciar los recursos que actualmente genera la sociedad. Al encuentro asistirían, además, al menos 100 periodistas y otros funcionarios.

Drones y análisis de riesgo

Las alertas se activaron tras detectar sobrevuelos de drones en inmediaciones del complejo. Según las autoridades, los dispositivos estarían siendo operados por el frente 36 de las disidencias de las Farc, grupo que mantiene presencia en esa región y ha sembrado temor en comunidades locales.

El análisis de riesgo fue calificado como preciso y concluyó que no existían condiciones de seguridad suficientes para realizar el evento. La recomendación oficial fue suspender cualquier visita a la zona.

Tras la cancelación, se confirmó que la rueda de prensa se llevará a cabo en el piso 12 de la Gobernación de Antioquia, a las 9:00 a. m., donde ambos mandatarios entregarán detalles sobre el estado del proyecto y los avances alcanzados.

Contexto de seguridad en la región

La decisión se da en medio de un panorama complejo de orden público. En diferentes puntos del Cauca, el Ejército Nacional sostiene enfrentamientos con disidencias de las Farc. En Antioquia, las operaciones militares continúan ante la presión de estos grupos armados.

Las autoridades han señalado que estas estructuras ilegales imponen reglas en comunidades, realizan extorsiones al sector productivo y fijan horarios de movilidad, generando zozobra entre la población civil.

La suspensión de la visita a Hidroituango evidencia cómo el contexto de seguridad sigue impactando proyectos estratégicos para el país, incluso cuando reportan avances significativos en su ejecución.