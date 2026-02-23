Título SEO (≤60 caracteres): Populus Senado 2026: 12 preguntas para filtrar candidatos

Meta descripción (≤150 caracteres): Un test de Congreso Visible y Keep Up cruza 12 preguntas con posturas públicas y devuelve tres coincidencias. Sirve de filtro, no de voto.

Congreso Visible, del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, y Keep Up lanzaron Populus Senado 2026, una herramienta digital para orientar el voto al Senado. El formulario plantea 12 preguntas y, al final, muestra tres candidatos con mayor afinidad temática, según la descripción del propio test.

¿Por qué aparece una herramienta así?

La elección legislativa obliga a escoger dentro de listas largas y nombres que no siempre tienen alta visibilidad. A eso se suma la sobreexposición de campañas en redes y la saturación de mensajes pagados, que empuja a muchos votantes a decidir con información fragmentada. Populus entra ahí: como un primer filtro para bajar el ruido y reducir opciones.

El test se responde en menos de tres minutos, según su presentación. Las preguntas se contestan con opciones como "a favor", "a favor con condiciones", "depende del caso" y "en contra". Con esas respuestas, el sistema calcula un indicador de afinidad y lo cruza con posturas públicas de candidatos al Senado, para producir el resultado de tres perfiles.

Lo que sí hace y lo que no hace el cuestionario

El mismo formulario aclara dos puntos: no exige registro ni solicita datos personales, y no es una recomendación de voto. Esa distinción importa. Un test de afinidad ordena temas, pero no mide elementos clave para votar en el Senado: trayectoria, alianzas, disciplina legislativa, manejo de equipos, capacidad de construir mayorías y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

En pocas palabras: dos candidatos pueden coincidir en respuestas generales y aun así diferir en su forma de hacer política y en su comportamiento cuando toca votar, negociar o responder por decisiones públicas.

Para el votante, la ganancia práctica es clara: pasar de una lista inmanejable a un grupo pequeño de nombres. El riesgo también: convertir una coincidencia temática en un atajo mental y cerrar la decisión demasiado rápido. Populus funciona como entrada, no como cierre.

¿Qué revisar después de ver los tres nombres?

Si el test entrega tres coincidencias, el paso siguiente es de verificación. Revisar la hoja de vida pública, la militancia y el recorrido político, las alianzas que sostiene, y la consistencia entre discursos y acciones previas. También mirar su experiencia en escenarios de decisión, su capacidad para sostener posiciones en debates concretos y su forma de relacionarse con prácticas como el clientelismo o el cambio de partido.

Populus resuelve el "por dónde empezar". El "por quién votar" exige contraste y contexto que un formulario no incorpora por diseño.

Un antecedente y una tendencia

En 2022 ya existió una versión previa de Populus para Senado desarrollada por Congreso Visible y Keep Up. La línea es la misma: herramientas rápidas para ordenar información en elecciones con exceso de oferta. Su valor depende de que el usuario no confunda afinidad con mandato, y use el resultado como lo que es: un filtro inicial para investigar mejor.

Cómo hacer el formulario: paso a paso

Entre a https://survey.thalamuslab.ai/populus, lea la introducción y responda las 12 preguntas. Al final, revise los tres resultados de afinidad y anote los nombres para contrastarlos después con su trayectoria y posiciones públicas.