ELN anuncia cese al fuego unilateral por elecciones del 8 de marzo

En medio del ambiente previo a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que suspenderá de manera unilateral sus acciones armadas durante la jornada electoral.

El pronunciamiento fue divulgado en la mañana del lunes 23 de febrero a través de su portal ELN Voces, donde la organización aseguró que esta decisión mantiene la línea adoptada durante los procesos electorales de los últimos cuatro gobiernos.

En el comunicado, el grupo insurgente afirmó que históricamente ha declarado ceses unilaterales al fuego en periodos de votación y que continuará actuando “en correspondencia con su política a favor del pueblo y su actuación en libertad”.

No obstante, el ELN cuestionó la legitimidad del proceso electoral y sostuvo que las elecciones no ofrecen soluciones de fondo a la crisis política y social del país. También rechazó acusaciones sobre supuestos intentos de interferir en el libre ejercicio del voto.

“El ELN no es una organización electoral, no participa con candidatos ni financia campañas”, indicó la guerrilla, al tiempo que señaló al narcotráfico y a los clanes políticos como actores que inciden en las contiendas.