ELN anuncia cese al fuego unilateral por elecciones del 8 de marzo

En medio del ambiente previo a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que suspenderá de manera unilateral sus acciones armadas durante la jornada electoral.
El pronunciamiento fue divulgado en la mañana del lunes 23 de febrero a través de su portal ELN Voces, donde la organización aseguró que esta decisión mantiene la línea adoptada durante los procesos electorales de los últimos cuatro gobiernos.
En el comunicado, el grupo insurgente afirmó que históricamente ha declarado ceses unilaterales al fuego en periodos de votación y que continuará actuando “en correspondencia con su política a favor del pueblo y su actuación en libertad”.
Le puede interesar: Ataque de las Farc en Guaviare de un muerto y nueve heridos
No obstante, el ELN cuestionó la legitimidad del proceso electoral y sostuvo que las elecciones no ofrecen soluciones de fondo a la crisis política y social del país. También rechazó acusaciones sobre supuestos intentos de interferir en el libre ejercicio del voto.
“El ELN no es una organización electoral, no participa con candidatos ni financia campañas”, indicó la guerrilla, al tiempo que señaló al narcotráfico y a los clanes políticos como actores que inciden en las contiendas.
Además del anuncio del alto el fuego unilateral, la organización reiteró su propuesta de un “Acuerdo Nacional”, planteando que pueda discutirse con todos los sectores de la sociedad, el próximo presidente y el nuevo Congreso que resulte elegido.
En su análisis, el grupo describió las campañas como disputas carentes de propuestas colectivas y marcadas por prácticas que, según ellos, vulneran la ética política.
El ELN también lanzó críticas a la política de “Paz Total” del Gobierno de Gustavo Petro, calificándola como un “fracaso”. Asimismo, cuestionó la ofensiva militar que se intensificó tras la reunión entre Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.
También le puede interesar: Clan del Golfo alcanza casi 10.000 miembros tras crecer 140% en Colombia
Entre los compromisos mencionados tras ese encuentro estuvo reforzar la búsqueda de cabecillas como alias ‘Chiquito Malo’, así como de otros líderes armados como ‘Pablito’ e ‘Iván Mordisco’.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, ha señalado que las operaciones militares continúan de forma permanente para neutralizar a los grupos armados organizados y reducir factores de inestabilidad.
Tensión tras muerte de alias ‘Monchi’
La relación entre el ELN y el Ejecutivo se agravó luego de la muerte de alias ‘Monchi’ en una operación en Arauca, considerado segundo al mando en esa región.
La guerrilla aseguró que el 2 de febrero, tras recibir un emisario presidencial y delegaciones internacionales en Catatumbo, el Gobierno ordenó bombardear esa misma zona en menos de 24 horas. Según el grupo, esto evidenciaría el uso de los diálogos con fines militares.
Con el anuncio del cese al fuego previo a las elecciones, el país se encamina a la jornada del 8 de marzo en medio de un escenario político polarizado y una persistente confrontación armada.