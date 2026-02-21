Los fuertes cuestionamientos de Petro a Álvaro Hernán Prada

Un nuevo choque político sacude el panorama electoral colombiano en la antesala de las consultas internas programadas para el próximo 8 de marzo. El presidente Gustavo Petro solicitó públicamente que el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, se aparte de su rol como árbitro electoral al considerar que existirían dudas sobre la transparencia y las garantías del proceso.
Petro cuestiona imparcialidad del magistrado del CNE
A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado aseguró que el magistrado estaría incurriendo en actuaciones que podrían comprometer la transparencia electoral. Según el mandatario, existirían presuntos vínculos políticos que afectarían la imparcialidad de Prada en la organización y vigilancia de las consultas.
“Prada debería retirarse de ser árbitro electoral. Está posiblemente impulsando la precandidatura de Paloma, pero estamos ante unos softwares de cómputo manipulables. Esto quita garantías a quienes participan en esa consulta”, escribió el presidente.
Con estas declaraciones, Petro puso en el centro del debate la confiabilidad de los sistemas de cómputo electoral y el papel de las autoridades encargadas de supervisar el proceso.
Señalamientos sobre exclusión de candidato
El presidente también afirmó que decisiones adoptadas previamente por el magistrado habrían influido en la exclusión de un candidato por el cual él tenía previsto votar en las consultas.
“Fue Prada mismo el que ayudó a impedir que, por quien yo iba a votar, no pudiera participar en consultas. Por eso decidí no votar por ninguna consulta; Prada, el árbitro electoral sub judice, les ha metido la mano”, agregó el mandatario.
Estas afirmaciones elevan la tensión política a pocos días de las consultas internas, un mecanismo clave mediante el cual partidos y movimientos definen candidaturas de cara al próximo ciclo electoral.
Debate sobre garantías electorales en Colombia
El pronunciamiento del presidente abre un nuevo frente de discusión sobre la independencia del Consejo Nacional Electoral y las garantías de transparencia en los procesos internos de los partidos.
En un momento determinante del calendario político, cuando distintas colectividades avanzan en la selección de aspirantes, las declaraciones del jefe de Estado podrían impactar la percepción de legitimidad de las consultas y aumentar la polarización.
Hasta el momento, el magistrado Álvaro Hernán Prada no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos realizados por el presidente.