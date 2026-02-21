Los fuertes cuestionamientos de Petro a Álvaro Hernán Prada

Con estas declaraciones, Petro puso en el centro del debate la confiabilidad de los sistemas de cómputo electoral y el papel de las autoridades encargadas de supervisar el proceso.

Señalamientos sobre exclusión de candidato

El presidente también afirmó que decisiones adoptadas previamente por el magistrado habrían influido en la exclusión de un candidato por el cual él tenía previsto votar en las consultas.

“Fue Prada mismo el que ayudó a impedir que, por quien yo iba a votar, no pudiera participar en consultas. Por eso decidí no votar por ninguna consulta; Prada, el árbitro electoral sub judice, les ha metido la mano”, agregó el mandatario.

Estas afirmaciones elevan la tensión política a pocos días de las consultas internas, un mecanismo clave mediante el cual partidos y movimientos definen candidaturas de cara al próximo ciclo electoral.

Debate sobre garantías electorales en Colombia

El pronunciamiento del presidente abre un nuevo frente de discusión sobre la independencia del Consejo Nacional Electoral y las garantías de transparencia en los procesos internos de los partidos.

En un momento determinante del calendario político, cuando distintas colectividades avanzan en la selección de aspirantes, las declaraciones del jefe de Estado podrían impactar la percepción de legitimidad de las consultas y aumentar la polarización.

Hasta el momento, el magistrado Álvaro Hernán Prada no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos realizados por el presidente.