Escuelas cercanas y fin de estratos: la propuesta de Ana Carolina Quijano al Congreso

En entrevista con Kienyke.com, la candidata a la Cámara por la coalición Ahora Colombia, Ana Carolina Quijano, presentó una agenda legislativa centrada en educación, equidad territorial y transformación del modelo de estratificación. Con trayectoria en el sector público y experiencia en el Ministerio de Educación, sostuvo que el Congreso necesita perfiles técnicos y decisiones estructurales.

“Yo no estoy aspirando para aprender cómo funciona el Estado. Estoy aspirando porque conozco cómo se estructura un plan de desarrollo, cómo se gestionan recursos y cómo se aterrizan políticas públicas en los territorios. El Congreso no puede seguir siendo el primer cargo directivo de nadie”, afirmó.

Escuelas Cercanas: vivienda sí, pero con colegios

Una de sus principales banderas es el proyecto “Escuelas Cercanas”, con el que busca que en las nuevas zonas de expansión urbana se garantice infraestructura educativa pública antes de aprobar desarrollos habitacionales.

“¿Cómo puede ser posible que una familia se endeude para comprar una casa y, cuando llegue a vivir allí, no tenga una sola escuela pública cercana para sus hijos? Eso no es solo una falla de planeación; es negarle en la práctica el derecho a la educación”, señaló.

Según explicó, su propuesta obligaría a que alcaldías y curadurías articulen vivienda y educación como un mismo eje de desarrollo. “No podemos seguir construyendo barrios enteros sin prever cupos escolares. El crecimiento urbano debe estar acompañado de servicios públicos esenciales, y la educación es el primero de ellos”, agregó.

“El estrato es una deformación”

Otra de sus iniciativas es reformar el sistema de estratificación socioeconómica como mecanismo de focalización del gasto social.

“El estrato socioeconómico es una deformación de la medición económica de una persona. No tiene nada que ver dónde vive alguien para definir su condición real de ingresos”, sostuvo. A su juicio, el modelo ha terminado estigmatizando comunidades completas y generando distorsiones en el acceso a subsidios.

“Históricamente el estrato nos ha servido para clasificar, pero también para excluir y para ocultar pobreza. Hay personas que viven en zonas catalogadas como de mayor estrato y no tienen ingresos suficientes, y otras que están en estratos bajos, pero no requieren subsidios. Eso demuestra que el sistema necesita una revisión profunda”, afirmó.

La candidata propone migrar hacia un esquema basado en ingresos reales y datos más precisos que permitan una asignación más eficiente de recursos públicos.

Mujeres y economía del cuidado

En materia social, Quijano insistió en que la política pública debe reconocer el peso de la economía del cuidado en la estructura productiva del país.

“En este país la pobreza tiene rostro y es el rostro de una mujer indígena, afro y rural. Si no entendemos eso, cualquier política social se queda corta”, expresó. En ese contexto, planteó la creación de un fondo para fortalecer el emprendimiento femenino y articularlo con el sistema nacional de cuidado.

“Las políticas públicas para las mujeres están llenas de buenas intenciones, pero muchas veces no tienen respaldo presupuestal suficiente. Si las mujeres cuidan, el Estado también tiene que cuidarlas a ellas con recursos concretos y oportunidades reales”, indicó.

Reformas sí, polarización no

Frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro, Quijano defendió la necesidad de impulsar transformaciones estructurales, aunque marcó distancia en el tono político.

“Las reformas sociales eran necesarias porque el país tenía deudas históricas en salud, educación y pensiones. En lo que yo me separo es en la forma como se ha tramitado la discusión pública y en el nivel de polarización que se ha generado”, afirmó.

Sobre su salida del Ministerio de Educación, explicó que fue una decisión tomada en medio del debate sobre la reforma a la educación superior. “Sentí que en ese momento no era la persona indicada para acompañar esa etapa del proceso. Dimos un paso al costado pensando en que el Gobierno pudiera avanzar, pero manteniendo nuestras convicciones técnicas”, señaló.

Finalmente, reiteró que su aspiración busca representación con experiencia y enfoque territorial.

“El Valle del Cauca necesita voces que conozcan el funcionamiento del Estado y que no lleguen a improvisar. Mi compromiso es trabajar con disciplina y rigor técnico para que las decisiones que se tomen en el Congreso realmente impacten la vida de la gente”, concluyó.

