La Misión de Observación Electoral (MOE) publicó su mapa de riesgo para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), donde se eligen las 16 curules de paz en la Cámara. El hallazgo central es que 103 de 168 municipios tienen algún nivel de riesgo por coincidencia de factores de fraude electoral y violencia.

En ese mismo informe, la MOE pidió una Comisión Nacional de Seguimiento Electoral específica para estas circunscripciones, con foco en medidas de protección y en vigilancia de comportamientos atípicos de votación.

¿Qué son las CITREP?

Las CITREP son un diseño del Acuerdo de Paz: un bloque de 16 curules en la Cámara pensadas para territorios golpeados por la guerra. En 2026 se eligen en 168 municipios y, según la MOE, ese universo representa 3,2 % del censo electoral, con capacidad de elegir 9 % de la Cámara.

En pocas palabras, es una elección pequeña en número de votantes, pero grande en poder institucional. Por eso el riesgo no es solo de seguridad: también es de legitimidad. Si el voto se hace bajo presión armada o con señales fuertes de manipulación, el mandato de esas curules queda en discusión desde el primer día.

Lo que muestran los números de riesgo

En el mapa consolidado, la MOE reporta un aumento de riesgo extremo frente a 2022: pasó de 43 a 63 municipios, un salto del 46,5 %.

Por circunscripciones, el informe pone ejemplos concretos: en CITREP 1 (Nariño, Cauca, Valle) hay 12 municipios en riesgo extremo; en CITREP 3 (Bajo Cauca antioqueño) son 11; y en CITREP 9 (sur del Meta y Guaviare) 10 de 12 municipios tienen algún nivel de riesgo coincidente.

Además, al mirar solo los factores de violencia, la MOE afirma que el 96,4 % de los municipios CITREP presenta riesgos de este tipo, lo que asocia con injerencia de grupos armados ilegales.

Lluvias y menos candidaturas: dos alertas operativas

El informe mete un segundo elemento que no es menor: la temporada de lluvias. La MOE ubica en alerta roja a tres circunscripciones por este motivo: CITREP 14 (sur de Córdoba), CITREP 13 (sur de Bolívar) y CITREP 9 (Pacífico medio). Señala que esa situación afecta 161 puestos de votación y pide acompañamiento para evitar que la entrega de ayudas humanitarias se use con fines proselitistas.

Y hay una tercera alarma: la oferta electoral se redujo. La MOE reporta que las candidaturas pasaron de 405 en 2022 a 253 en 2026, una caída del 48 %.

El otro frente: candidatos cuestionados en curules especiales

En paralelo, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) informó que documentó 195 candidaturas cuestionadas al Congreso para 2026. En esa cuenta incluyó 6 en curules especiales entre CITREP, afro e indígenas.

Ese dato no describe un territorio, sino el perfil de quienes compiten. Junto con el mapa de la MOE, muestra un problema doble: en varios lugares, la elección enfrenta presión por violencia y dudas por calidad de las candidaturas.

¿Qué sigue?

La MOE dejó una hoja de ruta clara: comisión de seguimiento para CITREP, medidas de protección coordinadas, y vigilancia intensa de señales de fraude.

Con las elecciones del 8 de marzo de 2026 encima, el punto no es prometer “normalidad”. Es hacer que la gente pueda votar, que las mesas abran, que los candidatos puedan hacer campaña y que el resultado no quede amarrado a la fuerza o a la trampa.