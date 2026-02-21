Desde abril rige nuevo pasaporte en Colombia, ¿qué pasa con el actual?

Viajar al exterior exige algo más que tiquetes y reservas. El pasaporte es el documento que certifica la identidad de los ciudadanos fuera del país y permite el ingreso a otros territorios. Por eso, el anuncio del nuevo modelo de pasaporte colombiano ha generado dudas entre quienes ya tienen el documento vigente o planean tramitarlo próximamente.

El presidente Gustavo Petro presentó la nueva versión del pasaporte y aseguró que estará entre los más seguros del mundo. Según explicó, el rediseño responde a una reestructuración del modelo de contratación y busca fortalecer la seguridad de los datos personales y la soberanía tecnológica del país.

Aunque el mandatario mostró la primera imagen de la libreta, no detalló todos los cambios técnicos. Sin embargo, el Gobierno señaló que el documento incorporará mayores estándares de seguridad y protección frente a posibles falsificaciones.

¿Cuándo empieza a regir el nuevo pasaporte?

La Cancillería de Colombia confirmó que el nuevo modelo entrará en vigor el 1 de abril de 2026. Desde esa fecha, las personas que tramiten el documento recibirán la versión actualizada.

Esto no significa que todos los ciudadanos deban renovar su pasaporte de inmediato. La implementación aplicará únicamente para nuevas expediciones o renovaciones que se hagan a partir de esa fecha.

¿Seguirá siendo válido el pasaporte actual?

Sí. La Cancillería aclaró que los pasaportes ordinarios y ejecutivos expedidos antes del 1 de abril de 2026 seguirán siendo válidos hasta la fecha de vencimiento impresa en cada documento.

En Colombia, el pasaporte tiene una vigencia de 10 años desde su expedición. Por lo tanto, quienes cuenten con una libreta vigente podrán seguir utilizándola para viajar sin ningún inconveniente.

Recomendaciones antes de viajar

Las autoridades recomiendan revisar con anticipación la fecha de expiración del pasaporte antes de comprar tiquetes o programar un viaje internacional. Muchos países exigen que el documento tenga al menos seis meses de vigencia al momento del ingreso.

Si el pasaporte está próximo a vencerse, lo ideal es adelantar el trámite de renovación con suficiente tiempo. También se aconseja consultar los requisitos del país de destino y verificar si se necesita visa u otros documentos adicionales.

En conclusión, la llegada del nuevo pasaporte no obliga a un cambio inmediato. Los documentos actuales continúan siendo válidos hasta su vencimiento, por lo que los viajeros pueden planear sus desplazamientos con tranquilidad, siempre que cumplan con las condiciones de vigencia exigidas.