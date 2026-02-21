Hard discount en Colombia superará 4.700 tiendas en 2026

El mapa del comercio minorista en Colombia cambió de forma radical en los últimos años. Lo que comenzó en 2009 con la apertura de la primera tienda de descuento duro de D1 terminó por redefinir la manera en que compran millones de hogares. Desde entonces, el modelo basado en precios bajos, portafolio limitado y marcas propias ha ganado terreno frente a las cadenas tradicionales.

Para 2026, el segmento conformado por D1, Tiendas Ara e Ísimo superará las 4.700 tiendas en el país, con planes de expansión enfocados en municipios y capitales estratégicas.

D1, Ara e Ísimo se dan la pelea

La cadena más reciente del mercado, Ísimo, opera 305 establecimientos en 81 municipios. Su gerente, Andrés Escobar, confirmó que la compañía prevé abrir entre 80 y 100 nuevas tiendas en 2026, impulsada por una dinámica comercial positiva registrada desde el último trimestre de 2025.

La marca, identificada por el color violeta en sus fachadas, concentrará su crecimiento en Antioquia, Cundinamarca y Atlántico, departamentos que ya reúnen 202 puntos de venta.

En el caso de Tiendas Ara, la red actual suma 1.653 establecimientos y continuará ampliándose durante 2026. Solo en 2025 la compañía inauguró 225 tiendas. Su casa matriz, Jerónimo Martins, reportó ventas en Colombia por 3.228 millones de euros, equivalentes a cerca de $14 billones, con un crecimiento anual de 8,5% en moneda europea.

La cadena ya tiene presencia en 370 municipios y mantiene su estrategia de proximidad con el consumidor.

Con 2.745 tiendas distribuidas en 550 municipios, D1 encabeza el formato en términos de alcance geográfico. Esa presencia equivale a cerca del 50% de las 1.103 municipalidades del país, consolidando su impacto territorial.

Estudios citados del Banco de la República señalan que, cinco años después de la llegada de una tienda de bajo costo a un municipio, la tasa de empleo es en promedio cuatro puntos porcentuales mayor frente a localidades donde este modelo no opera.

Precios bajos y marcas propias, la clave

Según NielsenIQ, el hard discount ya representa 20,4% de las ventas del retail en Colombia. El éxito se apoya en una estructura eficiente y en el peso de las marcas propias, que representan 40% de la facturación en Ísimo, 50% en Ara y hasta 80% en D1.

Además, el 62% de las ventas corresponde a productos con precios inferiores a $9.000, en un contexto donde el 34,4% de la población pertenece a la clase media, de acuerdo con el DANE.

La expansión incluso alcanza territorios como Guaviare, cuyo PIB ronda los $1,3 billones, evidenciando que el descuento duro no solo transformó el consumo, sino también la dinámica económica regional.