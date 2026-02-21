Inicio
Colombia

Sena abre 2.000 cupos para certificar experiencia de mujeres

Sáb, 21/02/2026 - 08:00
La convocatoria “Voces de Mujeres 2026” permitirá validar competencias laborales en sectores como agro, turismo, gastronomía y tecnología.
Sena abre 2.000 cupos para certificar experiencia de mujeres
Créditos:
Freepik

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció la apertura de la convocatoria “Voces de Mujeres 2026”, una iniciativa que busca reconocer y validar la trayectoria laboral de mujeres en distintos sectores productivos del país mediante el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.

El programa está enfocado especialmente en mujeres campesinas, indígenas, pescadoras y trabajadoras vinculadas a la economía popular, con el propósito de formalizar y acreditar los conocimientos adquiridos a lo largo de su experiencia, tanto en empleos formales como informales.

Le puede interesar: De la oficina a la greda: la historia de ‘El Man del Tejo’

Fechas de inscripción y cupos disponibles

Las inscripciones estarán habilitadas entre el 12 y el 26 de febrero de 2026. En total, se ofrecerán 2.000 cupos para mujeres de todo el territorio nacional interesadas en certificar sus habilidades y fortalecer su perfil ocupacional.

Las participantes podrán postularse a 20 normas de competencia laboral, relacionadas con sectores estratégicos como el agro, gastronomía, turismo, educación, artesanías, comercio, tecnologías de la información, confección, servicios administrativos, seguridad y medio ambiente, entre otros.

Es importante aclarar que este proceso no corresponde a formación académica. Se trata de una evaluación que reconoce oficialmente habilidades y saberes adquiridos durante la trayectoria laboral de cada mujer. Según el Sena, la certificación facilita la acreditación de competencias ante empleadores o instituciones, ampliando las posibilidades de participar en futuras convocatorias laborales y fortaleciendo el perfil profesional.

Historias que inspiran

Gregoria Flores, emprendedora certificada por la entidad, destacó el impacto del proceso en su vida: “Comencé trabajando en casas de familia, pero mi sueño siempre fue hacer empresa y llevar la filigrana a otro nivel; gracias al Sena me formé y me certifiqué y ahora vivo mi sueño y puedo llevar mi arte a nivel nacional e internacional”.

Con esta convocatoria, el Sena busca seguir impulsando la autonomía económica de las mujeres y reconocer el valor de su experiencia en el desarrollo productivo del país.

 

Creado Por
Kienyke.com
Sena
Noticias Colombia
Educación
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Deportes
La condición a Falcao para que juegue en el Mundial
Radamel Falcao Mundial 2026
Néstor Lorenzo habría puesto una condición para que Radamel Falcao vuelva a jugar con la Selección Colombia y participe en el Mundial 2026.
Política
El “tatequieto” de la Corte Suprema a Benedetti
Armando Benedetti Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia rechazó la denuncia de Armando Benedetti a este grupo de senadores y representantes a la cámara.
Política
Los fuertes cuestionamientos de Petro a Álvaro Hernán Prada
Petro critica a Álvaro Hernán Prada
El presidente Gustavo Petro pidió que el magistrado Álvaro Hernán Prada se retirara como árbitro electoral por este motivo.
Política
Curules de paz 2026: MOE alerta riesgos en los municipios CITREP
103 municipios CITREP en riesgo para elegir curules de paz
La MOE advierte riesgo por fraude y violencia en 103 de 168 municipios CITREP. También alerta por lluvias, presencia armada y caída de candidaturas.