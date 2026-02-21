Sena abre 2.000 cupos para certificar experiencia de mujeres

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció la apertura de la convocatoria “Voces de Mujeres 2026”, una iniciativa que busca reconocer y validar la trayectoria laboral de mujeres en distintos sectores productivos del país mediante el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.

El programa está enfocado especialmente en mujeres campesinas, indígenas, pescadoras y trabajadoras vinculadas a la economía popular, con el propósito de formalizar y acreditar los conocimientos adquiridos a lo largo de su experiencia, tanto en empleos formales como informales.

Fechas de inscripción y cupos disponibles

Las inscripciones estarán habilitadas entre el 12 y el 26 de febrero de 2026. En total, se ofrecerán 2.000 cupos para mujeres de todo el territorio nacional interesadas en certificar sus habilidades y fortalecer su perfil ocupacional.

Las participantes podrán postularse a 20 normas de competencia laboral, relacionadas con sectores estratégicos como el agro, gastronomía, turismo, educación, artesanías, comercio, tecnologías de la información, confección, servicios administrativos, seguridad y medio ambiente, entre otros.

Es importante aclarar que este proceso no corresponde a formación académica. Se trata de una evaluación que reconoce oficialmente habilidades y saberes adquiridos durante la trayectoria laboral de cada mujer. Según el Sena, la certificación facilita la acreditación de competencias ante empleadores o instituciones, ampliando las posibilidades de participar en futuras convocatorias laborales y fortaleciendo el perfil profesional.

Historias que inspiran

Gregoria Flores, emprendedora certificada por la entidad, destacó el impacto del proceso en su vida: “Comencé trabajando en casas de familia, pero mi sueño siempre fue hacer empresa y llevar la filigrana a otro nivel; gracias al Sena me formé y me certifiqué y ahora vivo mi sueño y puedo llevar mi arte a nivel nacional e internacional”.

Con esta convocatoria, el Sena busca seguir impulsando la autonomía económica de las mujeres y reconocer el valor de su experiencia en el desarrollo productivo del país.