De la oficina a la greda: la historia de ‘El Man del Tejo’

El nacimiento de “El Man del Tejo”

A finales de 2023, tras vender el primer millón de dólares en un tejo, lo que convirtió a su negocio en el más grande del país, Daniel entró en un proceso de introspección. “Si hubiera sido por plata, me quedaba en finanzas”, admite. Emprender implicó sacrificios económicos y físicos.

La respuesta la encontró en lo personal: “Jugando tejo conocí a mi esposa. Hoy tenemos una bella bebé”. Así nació su marca personal. “Yo soy el Man del Tejo, no es un personaje que se apaga cuando se acaba la cámara”.

En diciembre de 2024, el Consejo de Bogotá le otorgó una orden al mérito civil por su aporte al turismo y la cultura. Para él, el reconocimiento llegó en un momento clave: “El tejo se venía muriendo, muchos sitios cerraban porque los jóvenes ya no jugaban”.

A través de redes sociales, especialmente TikTok, Daniel empezó a invitar a las nuevas generaciones a apropiarse de este patrimonio cultural. “Uno de cada tres seguidores no vive en Colombia. El 33 % está fuera del país”, afirma.

Ha recorrido municipios como Facatativá, Soacha, Madrid, Pacho y Zipaquirá, y ha recibido invitaciones desde Meta, Casanare, Tolima y Huila. Para él, el resurgimiento no solo está en espacios modernos, sino también en la cancha de barrio.

El juego es sencillo: se lanza un disco metálico a una distancia de 8 o 10 metros (20 metros en nivel profesional). Si explota una mecha, se obtienen tres puntos; si el disco cae dentro del aro metálico, “embocinarse”, son seis puntos. “Hacer la primera mecha es algo que uno nunca olvida”, asegura.

Un origen místico y una meta olímpica

El tejo es una creación indígena de los muiscas, transmitida por tradición oral. Existen teorías que lo relacionan con la resolución pacífica de conflictos o con rituales en honor al Sol, Xue, y la Luna, Chía.

Hoy, Daniel sueña en grande: convertirlo en deporte olímpico. “Se necesitan 75 países en cuatro continentes con asociaciones formales para aplicar al Comité Olímpico Internacional”. Su meta es que primero sea verdaderamente nacional y luego internacionalizarlo, incluso llevando canchas a México, Brasil, Argentina o Turquía.

“Si sabemos que es tan especial, debería ser uno de los regalos que Colombia le dé al mundo”, concluye.