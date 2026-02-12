La verdadera historia sobre Joselito Carnaval

Otra versión asegura que, tras cuatro días de fiesta y licor, quedó inconsciente. Sus amigos, creyéndolo muerto, lo metieron en un ataúd. Despertó dentro del cajón, no para arrepentirse, sino para seguir la rumba.

Un personaje que recorre todo el Caribe

Claudia Muñoz, de la Fundación Heriberto Fiorillo —creadora este año del evento La Resurrección de Joselito— explica que la figura del rumbero que “muere y revive” no es exclusiva de Barranquilla.

“Es un personaje que existe en todo el Caribe, tanto insular como continental. Hay relatos de Joselitos que fueron enterrados y resucitaron, otros que regresaron y sus esposas se negaron a recibirlos porque ya no querían estar con un ‘muerto’”, comenta.

La historia de Joselito Carnaval forma parte de la tradición oral caribeña: exagerada, humorística y profundamente simbólica. Representa el exceso, la libertad temporal y el permiso colectivo para vivir sin límites… durante cuatro días.

El martes de Joselito: el sepelio que despide el Carnaval de Barranquilla

En la agenda oficial del Carnaval de Barranquilla, el martes está reservado para los desfiles que simulan cortejos fúnebres. Las calles se llenan de “viudas” —reinas del Carnaval, hombres vestidos de negro, personajes satíricos— que lloran desconsoladas a Joselito.

Pero no lo lloran porque crean que murió. Lo lloran porque su “entierro” simboliza el final de la fiesta.

Antes de que estos recorridos se institucionalizaran, el disfraz de Joselito era una expresión popular en los barrios. Rumberos se vestían de viudas, enfermeras, médicos y sacerdotes, y recorrían las casas pidiendo dinero para el supuesto funeral. Era una manera ingeniosa de recuperar parte de lo gastado durante la celebración.

Así, el entierro de Joselito se convirtió en un ritual colectivo que mezcla teatro callejero, sátira y tradición.

Joselito en la música: un himno del Carnaval

El personaje también quedó inmortalizado en la música. La canción “Joselito Carnaval”, compuesta en 1943 por el maestro Lucho Bermúdez, fue grabada inicialmente con su Orquesta Caribe en la voz de Manuel Povea.

Años más tarde, en 1968, el maestro Pacho Galán presentó su propia versión con la interpretación de Pepe Molina. Pocho Pérez, vocalista de la agrupación, recuerda cómo esta pieza se convirtió en uno de los himnos tradicionales del Carnaval.

La melodía acompaña cada martes de despedida, reforzando el carácter festivo del sepelio simbólico.

Un símbolo que nace y muere cada año

El Carnaval de Barranquilla es una explosión de identidad, economía creativa y memoria viva. Pero sin Joselito, la fiesta no tendría ese ciclo perfecto de inicio y final.

Vaya uno a saber por dónde y con quién estará bailando en estos días de “resurrección”. Lo cierto es que el martes reaparecerá, será llorado entre risas y exageraciones, y su entierro marcará el cierre de la celebración más grande de Colombia.

Porque en Barranquilla, cada año, Joselito muere… solo para volver a vivir en el próximo Carnaval.