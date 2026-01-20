¿Quién es María Roa? La mujer que inspiró ‘María la Caprichosa’ en Netflix

Detrás de la serie “María la Caprichosa”, estrenada recientemente en Netflix, hay una historia real de lucha, dignidad y transformación social. Se trata de la vida de Perxides María Roa Borja, lideresa afrocolombiana, trabajadora social y fundadora del Sindicato de Trabajadoras Domésticas en Colombia, quien convirtió décadas de exclusión en una bandera colectiva por los derechos laborales.
Nacida en Apartadó, en una familia campesina bananera, Perxides creció entre enseñanzas de esfuerzo, disciplina y justicia. La violencia marcó su infancia con el asesinato de una de sus hermanas, hecho que obligó a su familia a desplazarse. Años después, migró a Medellín, como miles de mujeres afrocolombianas, en busca de oportunidades que nunca llegaron en condiciones dignas.
Su ingreso al mundo del trabajo doméstico estuvo atravesado por la informalidad, los bajos salarios y la falta total de reconocimiento. Durante años trabajó como empleada interna, sin contrato, sin salario mínimo y sin prestaciones. “Nunca me pagaron un salario mínimo legal vigente”, recuerda.
La llegada de sus hijos la llevó a replantear su vida laboral y a buscar trabajos por días, una experiencia que profundizó su conciencia sobre la discriminación racial, la explotación y la ausencia de derechos para miles de mujeres en su misma situación.
El punto de quiebre llegó en los asentamientos informales de Medellín, primero en Santo Domingo y luego en Villatina, donde Perxides comenzó a liderar procesos comunitarios con familias desplazadas. Allí aprendió a gestionar ayudas humanitarias, a interponer denuncias y a exigir respuestas institucionales.
Ese liderazgo territorial llamó la atención de organizaciones como Carabantú y la Escuela Nacional Sindical, que la invitaron a participar en una investigación sobre las condiciones del trabajo doméstico en Colombia. Fue en ese proceso donde surgió la idea de crear un sindicato exclusivo para trabajadoras domésticas.
La creación del sindicato y sus logros
En 2013, junto a otras 28 mujeres afrocolombianas, Perxides fundó el sindicato, marcando un hito en la historia laboral del país. Uno de los primeros desafíos fue lograr que las propias trabajadoras se reconocieran como tales, en un contexto donde el oficio era estigmatizado y desvalorizado.
Desde entonces, el sindicato ha sido clave para impulsar avances históricos, como la adopción del Convenio 189 de la OIT, mediante la Ley 1595, y la posterior aprobación de la Ley 1788, que reconoce el derecho a la prima de servicios para las trabajadoras domésticas.
Hoy, el sindicato promueve la formalización laboral, contratos escritos, salario justo y prestaciones completas, además de un llamado constante a los empleadores para reconocer que “la casa es el lugar de trabajo”.
De la lucha social a la pantalla
La historia de Perséides fue recogida en el libro “Soñar lo imposible”, de Paula Moreno, y posteriormente adaptada a la serie “María la Caprichosa”, producida por Caracol Televisión y distribuida por Netflix. La actriz Karent Hinestroza interpreta a Perséides en su etapa adulta.
El estreno, el 5 de enero de 2026, estuvo cargado de emociones. Aunque orgullosa, Perxides reconoce que revivir episodios de violencia y maltrato ha sido doloroso, al punto de no poder ver completa la serie.
Más allá del éxito audiovisual, esta lideresa insiste en que el verdadero propósito de la serie es dejar un mensaje claro: el trabajo doméstico es trabajo, los sueños sí se cumplen, y la dignidad no es negociable.
Hoy, como trabajadora social profesional, Perxides sueña con cursar una maestría y seguir formando a nuevas lideresas. Su historia, convertida en símbolo, es también una invitación a “meterle capricho” a la vida y a no renunciar a la justicia social.