Suso el paspi aclara por qué se acaba su programa en Caracol

Mar, 20/01/2026 - 16:05
Dany Hoyos, el creador de Suso el paspi, explicó por qué The Suso's Show llegó a su final en Caracol Televisión.
En las últimas semanas, los rumores sobre la salida de ‘Suso, el paspi’ de la televisión colombiana encendieron las alarmas entre sus seguidores. Tras más de una década al aire en Caracol Televisión con el programa 'The Suso's Show', el futuro de uno de los personajes humorísticos más queridos del país parecía incierto. Sin embargo, fue el propio comediante quien decidió romper el silencio y aclarar la situación.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, el humorista fue directo: “¿Que si me voy de la TV? Acá la verdad y las razones. Gracias a mi casa Caracol TV”. Con este mensaje, Dany Alejandro Hoyos, creador e intérprete del personaje, confirmó que el ciclo de ‘Suso, el paspi’ en el canal entró en una pausa, decisión que, según explicó, se tomó de mutuo acuerdo y en un ambiente de respeto y gratitud.

El comediante detalló que, tras 16 años llevando humor a los hogares colombianos con este hilarante formato tipo magazín, optó por hacer un alto en el camino para concentrarse en nuevos proyectos personales y profesionales. Aclaró que no se trata de un retiro definitivo de la televisión, sino de una pausa necesaria para explorar otras facetas creativas.

Según explicó Hoyos, desde Caracol Televisión manifestaron su satisfacción con los resultados y los niveles de audiencia alcanzados por el programa a lo largo de los años. Además, el canal dejó abierta la posibilidad de un eventual regreso del personaje, reconociendo el impacto que ha tenido y el cariño del público.

Aunque por ahora no estará en la pantalla chica, ‘Suso, el paspi’ seguirá muy activo. El llamado “muñeco más querido de Colombia” continuará con sus giras teatrales en Colombia y en países como Costa Rica, Estados Unidos y España. Asimismo, el próximo 21 de marzo se presentará en Medellín, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, con un espectáculo de monólogos cargado de humor y situaciones cotidianas que han definido al personaje.

