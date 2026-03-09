El cerco contra el jefe de las disidencias de las Farc, Iván Mordisco, sigue cerrándose. En menos de 72 horas, las autoridades capturaron a dos de sus hermanos, el más reciente Andrés Vera Fernández, alias Conejo, detenido en el departamento del Tolima.

La captura fue realizada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, como parte de la estrategia para golpear las redes logísticas y criminales del cartel de las disidencias.

Alias Conejo fue ubicado en el sector La Plazuela, en el casco urbano del municipio de Falán, Tolima, cuando al parecer intentaba abandonar la zona.

De acuerdo con las autoridades, el hombre pretendía abordar un vehículo de servicio público rumbo a Bogotá, en la ruta que conecta a Casabianca con la capital del país, en lo que sería un intento por escapar del cerco policial.

La captura se produjo en medio de un Plan Candado desplegado por las autoridades tras la reciente detención de alias Jota, otro hermano del jefe guerrillero, capturado el fin de semana en esa misma región.

Los uniformados que adelantaban labores de control lograron identificarlo y hacer efectiva una orden judicial de captura que tenía vigente por homicidio, secuestro y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municiones.

Según información de inteligencia, alias Conejo cumplía un papel clave dentro de las estructuras criminales dirigidas por su hermano.

Entre sus funciones estaría brindar apoyo logístico a las disidencias y coordinar la expansión de sus redes criminales hacia el centro del país.

Las autoridades también lo investigan por su presunta participación en homicidios contra firmantes del Acuerdo de Paz, además de administrar bienes adquiridos con recursos ilícitos provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Con esta captura ya son cuatro los golpes contra el círculo cercano de Iván Mordisco en menos de un año.

En 2025 fue neutralizada alias Yenny, considerada una persona cercana al cabecilla de las disidencias. Meses después fue capturado Luis Vera Fernández, alias Mono Luis, también hermano del jefe guerrillero.

Ahora se suman las capturas consecutivas de alias Jota y alias Conejo, en operaciones adelantadas en el Tolima.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, reiteró que el Gobierno mantiene una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos por información que permita ubicar y neutralizar a Iván Mordisco.

Según el Ministerio, el pago de recompensas ha permitido que aumente el flujo de información sobre los movimientos de personas cercanas a los cabecillas de estas estructuras armadas, lo que ha facilitado nuevas capturas.

Con cada operación, aseguran las autoridades, el cerco sobre el máximo jefe de las disidencias se estrecha cada vez más.