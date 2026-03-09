El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que su fórmula vicepresidencial será la senadora y líder indígena Aida Quilcue, una de las figuras más representativas del movimiento indígena en Colombia.

El anuncio se hizo público como parte de la estrategia del candidato para consolidar una fórmula que represente a los sectores sociales y a los pueblos originarios del país.

Quilcue, reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, acompañará a Cepeda en la carrera por la Presidencia de la República.

La líder indígena, originaria del departamento del Cauca, ha sido una de las voces más visibles del movimiento indígena colombiano durante las últimas dos décadas.

Antes de llegar al Congreso, Quilcue se destacó como dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, una de las organizaciones indígenas más influyentes del país.

Desde esos espacios participó en procesos de defensa territorial, movilización social y diálogo con el Estado para exigir garantías para las comunidades indígenas.

Su liderazgo también ha estado ligado a la Minga indígena, las grandes movilizaciones que han marcado la agenda social y política en Colombia.

En las elecciones legislativas llegó al Senado de la República, desde donde ha impulsado debates sobre derechos de los pueblos indígenas, protección del territorio y participación política de las comunidades.

Con su elección como fórmula vicepresidencial, Cepeda busca fortalecer el vínculo de su campaña con los sectores sociales y con las comunidades indígenas del país.

La candidatura de Cepeda y Quilcue se inscribe dentro del proyecto político del Pacto Histórico, coalición de izquierda que actualmente lidera el presidente Gustavo Petro.

Con este anuncio, la campaña de Cepeda entra en una nueva etapa, marcada por la construcción de alianzas y la definición de los liderazgos que lo acompañarán en la contienda presidencial.