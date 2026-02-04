Los nuevos micro-hábitos de serenidad

(Cómo sobrevivir en un mundo de exigencias demoledoras)

No fue hace tanto tiempo, en que nuestra vida era más lenta, agradable, más callada, más parecida a una tarde de lluvia que a una alarma permanente.

Las noticias tardaban días en llegar, las conversaciones no competían con notificaciones, y el tiempo parecía estirarse como una hamaca al atardecer. Nadie sabía todo, ni falta que hacía. Sin embargo, la gente dormía mejor. Había sobremesas largas, caminatas sin prisa, silencios compartidos.

Se sufría, claro. La vida siempre ha dolido un poco. Pero, también se descansaba. La paz no era una meta de rendimiento ni un curso certificado. Era algo más simple: sentirse en casa dentro de uno mismo.

Hoy todo eso suena casi ingenuo, porque esta época no camina: corre. Y no respira: jadea. Vivimos bajo hiperinformación, éxito obligatorio, productividad constante, cuerpos perfectos y relaciones frágiles. Nos despertamos mirando pantallas. Antes del café ya hemos visto tragedias, comparaciones, logros ajenos, dietas milagro y mensajes sutiles que repiten lo mismo: todavía no eres suficiente.

El cerebro humano nunca fue diseñado para este bombardeo. Pero, insistimos. Queremos saber todo, responder todo, lograr todo. Y mientras más intentamos abarcar el mundo, más se nos escapa la paz.

Dormimos cansados. Despertamos tensos. Vivimos en alerta. Y terminamos creyendo que el problema somos nosotros.

Las relaciones también cambiaron de ritmo. Antes amar implicaba paciencia, permanencia, reparación. Hoy muchas historias duran lo que dura la emoción. Al primer conflicto se reemplaza a la persona, como si el vínculo fuera desechable.

Conectamos mucho, pero vinculamos poco. Hay mensajes. Hay fotos. Hay encuentros. Y, aun así, una soledad difícil de explicar. Cuerpos cerca.

Almas lejos.

Queremos más años, pero no más sabiduría. Más placer, pero no más sentido. Más dinero, pero no más paz. Nada sacia. Porque no estamos sedientos de rendimiento. Estamos sedientos de armonía. Sedientos de paz espiritual. No una religión. No un dogma.

Sino esa dimensión interior que habita en cada uno como una gracia del Creador, como un derecho natural a estar en calma. Pero, la época nos hizo creer que esa paz es un lujo. Y no. Lo artificial es esta carrera.