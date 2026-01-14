La soledad de nuestra época

Éxito por fuera, devastación por dentro

Hay una soledad que no se confiesa porque no encaja en el relato del éxito. No hace ruido ni se declara en crisis. Es funcional, educada, productiva. Se levanta temprano, cumple responsabilidades, responde mensajes, sonríe cuando corresponde y repite la frase socialmente aceptable: todo bien.

No nace de la ausencia de personas, sino de algo más profundo e incómodo: la pérdida de interioridad. Vivimos volcados hacia afuera, atentos a la imagen, al rendimiento, a la aprobación constante. Nos mostramos más de lo que nos habitamos. Y cuando el centro interior se vacía, ningún vínculo logra compensarlo. Nunca hubo tanta comunicación. Nunca hubo tan poco encuentro real.

Comunicar no es encontrarse

La tecnología no es el enemigo. El problema es la ilusión que construimos alrededor de ella. Confundimos comunicación con cercanía, intercambio con vínculo, visibilidad con presencia.

Hablamos mucho, reaccionamos rápido, opinamos de todo, pero rara vez permanecemos. Respondemos, pero no sostenemos. Estamos conectados, pero no disponibles de verdad.

El encuentro humano exige tiempo, silencio y una renuncia que esta cultura evita: dejar de administrar la imagen que damos. Encontrarse implica exponerse, aceptar el ritmo del otro, tolerar la incomodidad de no controlar la escena. Por eso escasea.

El éxito como culto

A este empobrecimiento interior se suma un fenómeno dominante: el culto al éxito. El éxito funciona hoy como una religión sin trascendencia. No promete sentido, pero exige sacrificios constantes: tiempo, vínculos, descanso, silencio, reflexión.



Hay que rendir, producir, avanzar, crecer, destacarse. Y si no se puede, al menos parecerlo. El valor personal se mide en resultados visibles y la vida interior queda relegada a un asunto secundario. Detenerse se vuelve sospechoso. Dudar es debilidad. Confesar cansancio, fracaso. Así, la persona aprende a vivir desde la exigencia permanente, desconectada de lo que siente y de lo que necesita.

Dinero, imagen y aprobación

El dinero deja de ser medio y se convierte en identidad. La imagen deja de expresar y pasa a exigir coherencia constante. Los “likes”, las visualizaciones y la aprobación digital se transforman en indicadores silenciosos de valor personal.



Cuanto más dependemos de esa validación externa, más frágil se vuelve la identidad. El aplauso no acompaña, no sostiene y no ama. Solo entretiene. Y cuando el aplauso desaparece, aparece el vacío. Se vive pendiente de ser visto porque ya no se sabe quién se es cuando nadie mira.

El consumo emocional y sexual del otro

En este contexto, también el vínculo se degrada. El otro deja de ser misterio y amor para convertirse en recurso. Aparece el consumo sexual y emocional: personas usadas como estímulo, como escape, como confirmación momentánea de valía.

Relaciones rápidas, intensas, descartables. Cercanías sin compromiso. Sexo sin encuentro. Emociones compartidas sin responsabilidad. No se busca compartir la vida, sino anestesiar la ansiedad. Pero el vacío no se calma así. Se profundiza.

Cada vínculo usado deja un poco más de desgaste interior.