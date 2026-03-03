Roy Barreras revela quiénes suenan para su fórmula vicepresidencial

El precandidato presidencial Roy Barreras dio a conocer los nombres de cuatro mujeres que, según afirmó, podrían convertirse en su fórmula vicepresidencial. El anuncio lo hizo a través de su cuenta oficial en X, donde explicó que se trata de una alternativa en caso de que el presidente Gustavo Petro no pueda asumir ese rol.

“En el caso de que Gustavo Petro no pueda ser mi vicepresidente, quiero proponer estos cuatro nombres de mujeres progresistas. Me gustaría que alguna de ellas fuera mi fórmula vicepresidencial. Ustedes, el pueblo colombiano, decide”, escribió Barreras.

El primer nombre mencionado fue el de la senadora Gloria Flórez, integrante de Colombia Humana y cercana al jefe de Estado. Flórez ha manifestado su respaldo a Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, por lo que se desconoce si aceptaría la invitación del exsenador.

También incluyó a Adelina Covo, política cercana al presidente y suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti. Covo anunció recientemente que votará por Barreras en la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo, pese a que anteriormente había respaldado a Cepeda.

Las otras dos opciones que mencionó son las periodistas María Jimena Duzán y Patricia Lara. No obstante, Lara respondió públicamente que no aceptará la propuesta.

“Agradezco su oferta, apreciado Roy Barreras, pero no puedo aceptarla porque tengo sobre mis hombros la tarea inmensa de lograr que Esto es Cambio se consolide como un medio independiente de grupos políticos y económicos. Y ambas cosas son incompatibles”, señaló.

El anuncio se da en medio del proceso previo a la consulta presidencial del Frente por la Vida, en la que Barreras deberá medirse ante el exalcalde Daniel Quintero el próximo 8 de marzo.

Posteriormente, el candidato tendrá que buscar acercamientos con sectores de izquierda y centroizquierda para avanzar hacia la primera vuelta presidencial. Barreras ha insistido en que la clave para ganar está en lograr una convergencia amplia, similar a la que permitió la victoria de Petro en 2022.

Sin embargo, su relación con parte del petrismo atraviesa tensiones, dado que ese sector ha cerrado filas en torno a la candidatura de Cepeda. En ese contexto, la definición de una eventual fórmula vicepresidencial podría convertirse en una señal política sobre los puentes que Barreras busca tender en el escenario electoral.