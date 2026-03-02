Iván Cepeda pidió garantías de seguridad electoral y respeto en debate electoral

En medio del debate político rumbo a las elecciones de 2026, el candidato presidencial Iván Cepeda hizo un llamado a las autoridades para que refuercen las garantías de seguridad de todos los participantes del proceso democrático y eviten que la violencia y la estigmatización contaminen la contienda.

El aspirante aseguró que el país atraviesa un momento decisivo y que la calidad del debate público será determinante para el futuro institucional. En ese sentido, pidió fortalecer un clima de respeto entre campañas y simpatizantes, y advirtió sobre los riesgos de normalizar discursos agresivos en la política.

“El país no puede sostener su democracia en el miedo, sino en la protección de la vida, el respeto a las ideas y la libre deliberación de posiciones distintas”, afirmó el candidato, quien insistió en que la confrontación de propuestas no puede derivar en ataques personales o señalamientos que pongan en riesgo la integridad de quienes participan en la vida pública.

Rechazo a la violencia política

Cepeda reiteró su rechazo absoluto a la violencia como herramienta política y subrayó que su trayectoria ha estado marcada por la defensa de la salida democrática a los conflictos. “Desde mi convicción democrática he expresado, y lo ratifico sin titubeos, mi rechazo absoluto al uso de la violencia y de las armas en la política”, sostuvo.

El candidato recordó además su historia personal, atravesada por hechos de violencia política en Colombia. Evocó el asesinato de su padre y su condición de sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica, un episodio que dejó miles de víctimas entre militantes, dirigentes y simpatizantes de ese movimiento.

“He sufrido en carne propia lo que significa cuando el odio pretende sustituir la palabra”, expresó, al señalar que estas experiencias refuerzan su convicción de que la democracia solo puede consolidarse sobre la base del respeto y la protección de la vida.

Llamado a las autoridades

El aspirante presidencial también manifestó su “más vehemente repudio” frente a cualquier amenaza o ataque contra candidatos, líderes sociales y autoridades regionales, e instó a las instituciones del Estado a actuar con celeridad ante cualquier riesgo.

Finalmente, insistió en que el debate electoral debe desarrollarse sin insultos ni descalificaciones personales, y convocó a los distintos sectores políticos a comprometerse públicamente con una campaña basada en argumentos y propuestas. Según afirmó, garantizar un proceso libre de agresiones no solo protege a los candidatos, sino que fortalece la confianza ciudadana en la democracia.