Ecopetrol inicia exportación de crudo en buque de uso exclusivo

Lun, 02/03/2026 - 16:10
El Atlantic Majesty movilizará el 25% del crudo exportado al Golfo de Estados Unidos y permitirá mayor rentabilidad y control logístico.
Buque tanque Atlantic Majesty
Créditos:
Ecopetrol

Ecopetrol inició operaciones de exportación de crudo en el primer buque contratado para uso exclusivo de la compañía, con el objetivo de fortalecer su acceso directo a mercados internacionales y optimizar la gestión de su transporte marítimo.

Se trata del buque tanque Atlantic Majesty, contratado bajo la modalidad Time Charter, que movilizará cerca del 25% del crudo exportado por la empresa al Golfo de Estados Unidos. La embarcación realizará tres viajes mensuales, recorriendo aproximadamente 3.172 millas náuticas por trayecto.

El primer embarque, con 525.000 barriles de crudo Castilla producido en los campos Castilla y Rubiales, partió desde el Terminal Marítimo de Coveñas con destino al mercado estadounidense.

Mayor rentabilidad y control operativo

Según la compañía, la incorporación del buque permitirá alcanzar una rentabilidad adicional del 6,25% sobre el producto vendido, además de ofrecer mayor flexibilidad operativa, control en la programación y eficiencia en costos.

El Atlantic Majesty, un buque tipo Aframax de última generación, tiene capacidad para transportar hasta 600.000 barriles y cuenta con un sistema “scrubber” para el lavado de gases, tecnología que contribuye a reducir la huella de carbono en zonas costeras y puertos.

La modalidad Time Charter contempla un contrato inicial de cuatro meses, durante los cuales la embarcación realizará operaciones continuas de exportación e importación de crudos, atendiendo tanto mercados internacionales como la demanda de las refinerías nacionales.

Estados Unidos, mercado clave

Estados Unidos continúa siendo uno de los principales destinos del crudo colombiano. En promedio, Ecopetrol vende alrededor de 4 millones de barriles mensuales a ese país, lo que representa el 36% del total exportado.

Con esta estrategia logística, la empresa busca reforzar su posición como actor confiable en la cadena de suministro energético global y asegurar mayor competitividad en el mercado internacional.

