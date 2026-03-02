A pocos días de las elecciones legislativas, los ciudadanos ya pueden consultar su puesto de votación directamente desde TikTok. La Registraduría Nacional del Estado Civil y TikTok anunciaron una alianza para lanzar una guía oficial de las elecciones de Congreso 2026 dentro de la plataforma.

La herramienta busca facilitar el acceso a información veraz y combatir la desinformación de cara a la jornada electoral del próximo 8 de marzo.

¿Qué puede consultar en TikTok?

A través de esta guía, los usuarios podrán acceder a información clave como fechas y horarios de votación en Colombia y el exterior, quiénes pueden votar, cómo ejercer el derecho al voto y cuáles son los cargos que se elegirán.

Además, la plataforma permitirá consultar el lugar de votación y verificar si una persona fue designada como jurado.

Para acceder, basta con escribir en el buscador términos como “elecciones”, “elecciones Congreso”, “dónde votar”, “cómo votar” o “jurados de votación”. Al realizar la búsqueda, se desplegará automáticamente la guía oficial con la información validada por la autoridad electoral.

Combate a la desinformación

El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que uno de los mayores desafíos en los procesos electorales es la circulación de noticias falsas.

“Esta guía contribuirá a que los ciudadanos estén mejor informados sobre las elecciones legislativas y a contrarrestar las narrativas falsas alrededor de este proceso democrático”, afirmó.

Por su parte, Gabriel Parra, gerente de políticas públicas de TikTok para la región Andina, destacó que la iniciativa refuerza el compromiso de la plataforma con la autenticidad y la integridad, especialmente en un escenario tan relevante como la participación democrática.

La guía también estará disponible para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, ampliando así el alcance de esta estrategia informativa.

Con esta alianza, la Registraduría busca fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que más colombianos tengan acceso directo, rápido y confiable a la información electoral.