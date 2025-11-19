Desapego: mi camino de soltar para ser libre

Durante años me aferré a cosas, personas, ideas y roles como si la vida dependiera de ello.

Me aferré a amores que ya no respiraban,

a identidades que ya no encajaban,

a recuerdos que solo herían,

a éxitos que ya no me llenaban,

a un control obsesivo que disfrazaba mi fragilidad.

Llamaba a eso “necesidad”.

Hoy lo llamo por su nombre verdadero: miedo.

Miedo a soltar.

Miedo a perder.

Miedo a enfrentar el vacío que había debajo de mis máscaras.

Miedo a quedarme a solas con mis heridas.

En esa época pensaba que aferrarme me salvaría.

Hoy sé que me estaba perdiendo lentamente.

Las heridas que dirigían mi vida sin que yo lo supiera.

No fue fácil entender que mis apegos tenían raíces profundas.

Cada uno estaba conectado a una herida antigua, de esas que uno cree enterradas, pero siguen vivas bajo la piel.

Heridas de infancia,

silencios que marcaron,

ausencias que duelen cuando uno crece,

momentos en los que no me sentí suficiente para nadie.

Y debajo de todas esas capas había una herida más profunda:

la idea —nunca dicha en voz alta—

de no ser digno del amor de Dios.

Ese sentimiento silencioso me empujó a buscar afuera lo que creía que adentro no existía: cariño, aprobación, éxito, intensidad, conquista, reconocimiento, placer.

Intenté llenar mi alma con cosas que nunca pudieron lograrlo.

La psicología me ayudó a entender el daño.

La espiritualidad me ayudó a sanarlo.

Ambas fueron necesarias para no seguir huyendo de mí mismo.

Hubo un día en que el personaje que yo mismo había creado ya no pudo sostenerme. Ese personaje fuerte, espiritual, brillante, seguro, exitoso…

era solo una forma de no mostrar la vulnerabilidad que me quemaba por dentro.



Durante años creí que yo era ese personaje.

Pero cuando una madrugada se rompió, descubrí algo más real:

Yo también tenía miedo.

Yo también tenía heridas.

Yo también estaba cansado.

Y esa verdad, lejos de avergonzarme, me liberó.

Fue entonces cuando me pregunté:

¿Quién soy yo sin mis máscaras?

La respuesta dolió.

Pero al mismo tiempo me abrió una puerta que llevaba años cerrada.

En ese espacio desnudo de mi alma, pude escuchar a Dios por primera vez sin ruido, y sentir a Jesús no como idea, sino como presencia y también como experiencia íntima de revelación interior.